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Вооруженный человек въехал в толпу протестующих в США на автомобиле

Вооруженный человек въехал в толпу протестующих в США на автомобилеМесто происшествияКадр: телеграм-канал «Mash»

В городе Сиэтл в США вооруженный человек въехал на автомобиле в толпу протестующих из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда. Об этом пишет Seattle Times.

После этого машина остановилась, и одетый в джинсы и черную толстовку водитель выстрелил из пистолета в людей. Отмечается, что он ранил как минимум одного человека.

Преступник вышел из автомобиля и начал размахивать оружием. Затем мужчина направился в сторону полицейских, показывая им пистолет. Преступника отвезли в участок, а пострадавшего доставили в больницу.

Ранее в Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали. Люди успели среагировать на движущийся в их сторону транспорт, разбежавшись в стороны.

Массовые протесты начались в Миннеаполисе и ряде других городов США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер через несколько часов после ареста с применением силы. Акции сопровождались вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. Американские власти заявили, что любые стычки с полицейскими и угрозы силовикам будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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