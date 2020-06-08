Вспышка коронавируса в детсаду под Киевом: появились данные о госпитализированных малышах

Влада Некрасова

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В городе Бровары под Киевом, где пришлось оперативно закрыть детсад из-за вспышки коронавируса, состояние заболевших детей улучшилось. Воспитательница, которая считается первой заболевшей в детсаду «Калинка», остается в больнице.

В горсовете Броваров говорят, что у тех двоих детей, что были отправлены в областную больницу в Боярке, температура нормализовалась. «У одного мальчика состояние улучшилось, ночью температура была 36,6, до того была 37. У девочки была температура 37,4, а сейчас в норме», — рассказала ТСН начальник управления образования и науки Броварского горсовета Оксана Мельник.

Еще у семи заболевших детей болезнь протекает бессимптомно.

Что касается заболевших взрослых, то воспитательница лежит в больнице. В бессимптомный период женщина ходила на работу, и там заразились помощница воспитателя, ассистент и медсестра. Все трое находятся на самоизоляции.

Напомним, детсад в Броварах открылся после карантина 1 июня, но уже 5 июня пришлось закрыть заведение на двухнедельный карантин из-за обнаруженных больных коронавирусом. По последним данным, заболели четверо работников сада и девять детей.