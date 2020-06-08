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Взрывоопасная находка на Троицу: в парке под Винницей обнаружены более 700 снарядов

Взрывоопасная находка на Троицу: в парке под Винницей обнаружены более 700 снарядов

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на то, что Вторая мировая война закончилась 75 лет назад, оставленные ею «сюрпризы» находят в различных населенных пунктах страны.

Одним из мест обнаружения остатков боеприпасов прошедших лет стала Винницкая область, где во время обследования территории парковой зоны выявили более 700 единиц взрывоопасных предметов.

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, 6 июня саперы-спасатели нашли около 300 единиц ВНП времен Второй мировой войны. Так, во время обследования территории пиротехники обнаружили и изъяли 628 единиц ВНП: АС-45 — 414 единиц, АС-76 — 213 единиц, ММ-82 — 1 единицу.

Кроме того, на следующий день, 7 июня, нашли еще 102 снаряда. Все взрывоопасные предметы обезвредят 8 июня.

Напомним, что в Киеве в прошлом году возле Шулявского путепровода, по адресу ул. Довженко, 2, во время замены инженерных сетей рабочие нашли склад боеприпасов времен Второй мировой войны. Характерно, что снаряды были обнаружены в 30 метрах от путепровода. На место находки вызвали специалистов Мобильного спасательного центра ГСЧС.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в декабре прошлого года на территории школы в селе Большой Дальник Беляевского района обнаружили артснаряды. На место происшествия сразу выехали специалисты ГСЧС. Опасной находкой оказались 76-миллиметровые артснаряды времен Второй мировой войны.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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