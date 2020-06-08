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Windows 10 20H2 может улучшить работу с накопителями

Windows 10 20H2 может улучшить работу с накопителями
Microsoft уже начала работу над следующим обновлением для Windows 10 под кодовым названием 20H2. И, хотя в нём не ожидается серьёзных изменений, кое-что новое там появится. Апдейт сосредоточится на доработке и исправлении ошибок, то есть это будет, по сути, сервис-пак.

Одним из возможных улучшений станет новая страница в «Настройках». Там будут доступны рекомендации по очистке жёсткого диска. Там будет представлен список всех файлов, которые можно удалить из системы.
Пока что это функция доступна в последней ранней сборке 20H2, хотя не исключено, что к релизу её уберут, такие бывало уже не раз. В любом случае это упростит жизнь пользователям, позволяя использовать встроенные механизмы для удаления неиспользуемых файлов.

При этом представители компании заявили, что если папка «Загрузки» будет синхронизирована с фирменным облачным сервисом, то она не будет очищаться, ведь это приведёт к потере данных.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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