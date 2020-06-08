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Захарова ответила на обвинения в причастности России к беспорядкам в США

Захарова ответила на обвинения в причастности России к беспорядкам в США
. Официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с газетой "Комсомольская правда" назвала сообщения о “причастности” России к беспорядкам в США мифом.

"Заявлять, как это сделали некоторые представители демократической партии США, о том, что "за протестами в Штатах стоят русские, Кремль и Россия" — значит просто не уважать собственный народ или не понимать, что происходит", — сказала она.

# Россия
По материалам: ria.ru

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