Захарова ответила на обвинения в причастности России к беспорядкам в США

Анастасия Иванова

. Официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с газетой "Комсомольская правда" назвала сообщения о “причастности” России к беспорядкам в США мифом.

"Заявлять, как это сделали некоторые представители демократической партии США, о том, что "за протестами в Штатах стоят русские, Кремль и Россия" — значит просто не уважать собственный народ или не понимать, что происходит", — сказала она.