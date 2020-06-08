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Захарова получила высший дипломатический ранг

Захарова получила высший дипломатический рангМария ЗахароваФото: Владимир Песня / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова получила высший дипломатический ранг — чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.

В опубликованном документе глава государства удостоил всего девять дипломатов высшим рангом. Среди них значится и Захарова, занимающая пост директора департамента информации и печати министерства иностранных дел.

Захарова заняла пост представителя МИД России в 2015 году, в том же году она возглавила указанный департамент.

Дипломат в 1998 году окончила МГИМО по специальности журналист-международник. После окончания университета поступила на работу в систему МИД России. Работала редактором ежемесячного издания «Дипломатический вестник», исполняла обязанности начальника отдела оперативного мониторинга СМИ. В 2005-2008 годах была руководителем пресс-службы постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке. В 2008-2011 годах занимала различные должности в центральном аппарате министерства, с 2011 года работала в дипведомстве заместителем директора департамента информации и печати. Владеет английским и китайским языками.

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По материалам: lenta.ru

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