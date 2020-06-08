Зеленский подключил папу Римского к освобождению украинского неонациста в Италии

Вадим Карасев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подключил папу Римского к вопросу освобождения украинского гражданина Виталия Маркива, приговоренного в Италии к 24 годам лишения свободы за убийство.

Как сообщается в Twitter-аккаунте Зеленского, понтифик попросил главу государства "передать приветствия украинскому народу, к которому папа чувствует себя "близким сердцем".

"Его святость занимается освобождением украинского военнослужащего Виталия Маркива", – добавил он.

Обіцяв @Pontifex передати вітання українському народу, до якого Папа почувається "близьким серцем". Його Святість опікується питанням звільнення українського військовослужбовця Віталія Марківа. Його підтримка єдності, солідарності та відкритості Європи є надважливою для України. pic.twitter.com/cmm2Xzuzr9

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 5, 2020

Член добровольческого батальона Национальной гвардии был задержан в 2017 году по подозрению в причастности к минометному обстрелу, который унес жизни российского правозащитника Андрея Миронова и итальянского репортера Андреа Роккели. В 2019 году суд дал ему 24 года при том, что сторона обвинения просила 17 лет. В итальянской прессе Маркива нередко называли неонацистом, поскольку существуют его фотографии на фоне флага со свастикой.