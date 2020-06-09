2 нужные народные подкормки для огурцов

Влада Некрасова

На огородах все высажено, погода, вроде как, тоже остепенилась, теперь начинаем уход за нашими растениями. Почему-то все советы, пусть не все, но большинство, направлены на то – как растить томаты. Я вот не люблю помидоры. Всем овощам на огороде предпочитаю огурцы. Наверное, они поэтому и растут у меня хорошо, чувствуют мою любовь.

Ну, а если серьезно, помимо того, что я их просто люблю кушать, я, конечно, люблю за ними и ухаживать. Огурцы одна из тех культур, изменения в которых видны практически сразу. Через час после полива разворачиваются и становятся бодрыми листочки, через день после подкормки — вся ботва поднимается и становится крепкой и свежей. За такими растениями приятно ухаживать, так как сразу виден результат.





Сегодня мы поговорим о том, чем подкормить огурцы, не используя химию на огороде. Я никогда не пользуюсь готовыми покупными удобрениями.

Лучшую подкормку для огурцов всегда делали из хлеба. Нам понадобятся сухие корки обычного ржаного хлеба. Насыпаем в ведро, должно получиться чуть больше половины. Затем заливаем водой. Желательно не холодной, а хотя бы комнатной температуры. Теперь корки нужно прижать. Это можно сделать, как при закваске огурцов. Тарелочка, а на тарелочку камень. Ведро ставим в теплое место на 7-8 дней. Корки должны дать эффект брожения. Затем удобряем огурцы. Причем использовать можно как водичку, после процеживания, так и получившуюся кашку. Стоит знать, что хлебная закваска получается кислым продуктом, поэтому идеально подходит для щелочных почв, если же на вашем огороде почва кислая или слабокислая, то в такое удобрение нужно добавить немного доломитовой муки.Еще одна очень полезная подкормка делается на основе дрожжей. В подкормке много пользы, она не агрессивна, поэтому использовать ее можно на протяжении всего сезона. На ведро теплой воды нам потребуется 10 грамм сухих дрожжей. Сюда же добавляем 2-3 ложки сахара. Нужно найти теплое место, даже солнечный участок подойдет. Ведро ставим на солнце, даем побродить 3 часа. А теперь, внимание, разводим это ведро на 50 литров воды. То есть, на обычное десятилитровое ведро воды наливаем 8 литров обычной воды и 2 литра нашего удобрения. Подкармливаем огурцы и ждем хорошего урожая. А если следовать инструкции и использовать только те подкормки, которые огурцы любят, то хороший урожай вам обеспечен.