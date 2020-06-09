Архангельская область отказалась от поддержки мусорного полигона на станции Шиес
Власти Архангельской области официально объявили о прекращении поддержки инвестпроекта по возведению мусорного полигона на станции "Шиес". На сайте губернатора говорится, что решение принято в одностороннем порядке.
После расторжения соглашения с ООО "Технопарк" организация лишилась ряда преимуществ, которыми обладала ранее. Так, проект больше не имеет налоговых и земельных льгот. При этом "Технопарк" мог выйти из договора добровольно, но не ответил на запрос властей.
В прошлом году президент России Владимир Путин поручил учитывать мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве полигона "Шиес". После этого проект начали постепенно сворачивать.