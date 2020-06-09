Архангельская область отказалась от поддержки мусорного полигона на станции Шиес

Вадим Карасев

Власти Архангельской области официально объявили о прекращении поддержки инвестпроекта по возведению мусорного полигона на станции "Шиес". На сайте губернатора говорится, что решение принято в одностороннем порядке.



После расторжения соглашения с ООО "Технопарк" организация лишилась ряда преимуществ, которыми обладала ранее. Так, проект больше не имеет налоговых и земельных льгот. При этом "Технопарк" мог выйти из договора добровольно, но не ответил на запрос властей.

По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области Александра Цыбульского правительство региона проводит плановую работу по закрытию проекта «Экотехнопарк "Шиес". Решение о его исключении из реестра приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области стало очередным этапом этой работы.

В прошлом году президент России Владимир Путин поручил учитывать мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве полигона "Шиес". После этого проект начали постепенно сворачивать.