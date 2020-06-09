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Белорусский блогер Тихановский останется под стражей до 8 августа

Белорусский блогер Тихановский останется под стражей до 8 августа
Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, супруга которого выдвигается в президенты, срок содержания под стражей продлен на два месяца, до 8 августа, сообщил РИА Новости во вторник помощник его супруги Светланы по связям с общественностью Александр Кабанов.

"Срок содержания Сергею Тихановскому под стражей продлен на два месяца, до 8 августа", - сказал Кабанов.

При этом он отметил, что пока неизвестно, по какой статье блогеру предъявлено обвинение. "Ждем официальный комментарий от пресс-службы СК", - добавил собеседник агентства.


Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что Тихановскому, а также нескольким его сторонникам, которые были задержаны вместе с блогером во время предвыборного пикета в Гродно, предъявлено обвинение в рамках уголовного дела. Десятисуточный срок их содержания под стражей истек 8 июня. РИА Новости не располагает комментарием Следственного комитета по этому вопросу.
# В мире
По материалам: ria.ru

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