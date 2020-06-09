Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Более 100 тысяч школьников приняли участие в предметной онлайн-диагностике

Более 100 тысяч школьников приняли участие в предметной онлайн-диагностике

Более 100 тысяч школьников приняли участие в предметной онлайн-диагностике

Более 100 тысяч школьников столицы и других городов России зарегистрировались на предметную онлайн-диагностику, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Диагностику проводит Московский центр качества образования.

«С помощью предметных диагностик ребята могут выявить пробелы в знаниях, понять, на какие темы стоит обратить особое внимание, и, таким образом, более эффективно выстроить подготовку к экзаменам. С середины марта такой возможностью воспользовались более 100 тысяч учеников. Особенно важно это для наших выпускников, которые готовятся к Единому государственному экзамену. Чтобы помочь им сдать экзамены на высокие баллы, мы создаем специальные ресурсы для более эффективной подготовки к итоговой аттестации», – сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1089
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1089
Ефремов попросил судить его по закону
Ефремов попросил судить его по закону
Минпросвещения России выделит колледжам средства на переоснащение и создание мастерских
Минпросвещения России выделит колледжам средства на переоснащение и
Более 100 тысяч школьников приняли участие в предметной онлайн-диагностике
Более 100 тысяч школьников приняли участие в предметной
Суд в Гааге: Украина отказалась предоставлять данные с радаров на момент крушения MH17
Суд в Гааге: Украина отказалась предоставлять данные с радаров на
МИД России: Все заявления о присутствии ЧВК «Вагнер» в Ливии — подтасовки
МИД России: Все заявления о присутствии ЧВК «Вагнер» в Ливии —
Титан удаляется от Сатурна со скоростью 11 сантиметров в год
Титан удаляется от Сатурна со скоростью 11 сантиметров в год
Утилизация отходов от компании «Эконорма»
Утилизация отходов от компании «Эконорма»
Территория сотрудничества. Доступ к арктическому шельфу могут упростить
Территория сотрудничества. Доступ к арктическому шельфу могут
Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу
Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу
Участник реалити-шоу с симптомами коронавируса оказался на грани смерти
Участник реалити-шоу с симптомами коронавируса оказался на грани
В Подмосковье сохранят введенные из-за пандемии меры поддержки бизнеса
В Подмосковье сохранят введенные из-за пандемии меры поддержки бизнеса

Топ на сегодня

Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье телеведущего за скандальный плакат
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье
В Москве продлили масочный режим
В Москве продлили масочный режим
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве

Еще по теме

В Москве подвели итоги онлайн-олимпиады «Готов к жизни в умном городе!»
В Москве более 70 тысяч учителей воспользовались ресурсом «Классный руководитель online»
В мэрии Москвы поведали о средней зарплате врачей в 110 тысяч рублей
На столичном портале «Школа большого города» появился раздел для помощи в подготовке к сдаче ЕГЭ