Более 100 тысяч школьников приняли участие в предметной онлайн-диагностике

Влада Некрасова

Более 100 тысяч школьников столицы и других городов России зарегистрировались на предметную онлайн-диагностику, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Диагностику проводит Московский центр качества образования.

«С помощью предметных диагностик ребята могут выявить пробелы в знаниях, понять, на какие темы стоит обратить особое внимание, и, таким образом, более эффективно выстроить подготовку к экзаменам. С середины марта такой возможностью воспользовались более 100 тысяч учеников. Особенно важно это для наших выпускников, которые готовятся к Единому государственному экзамену. Чтобы помочь им сдать экзамены на высокие баллы, мы создаем специальные ресурсы для более эффективной подготовки к итоговой аттестации», – сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.