Борис Джонсон пригрозил наказать участников беспорядков в Великобритании

Вадим Карасев

Борис Джонсон Фото: globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил наказать участников массовых протестов и беспорядков в Великобритании в соответствии с законом. Такое заявление политик сделал в видеообращении, которое опубликовано в его Twitter-аккаунте.

«Я должен ясно сказать, что те, кто нападает на государственное имущество или полицию, кто ранит полицейских, пытающихся обеспечить безопасность всех нас, столкнутся со всей силой закона. (...) Я не буду поддерживать или прощать тех, кто нарушает закон, нападает на полицию или оскверняет общественные памятники», — сказал Джонсон. По его словам, такими действиями протестующие подрывают доверие к мирным процессам, которые осуществляют правоохранители.

Премьер также добавил, что не поддерживает тех, кто нарушает меры социального дистанцирования. Он подчеркнул, что такие действия грозят поставить под угрозу весь достигнутый в борьбе с распространением коронавируса прогресс.

Волна протестных акций захлестнула США, Великобританию, Францию и другие страны мира после смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда после полицейского ареста в американском Миннеаполисе. Тот применил против афроамериканца удушающий прием.

На улицы десятков городов вышли активисты движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Там вспыхнули беспорядки, которые сопровождались вандализмом, мародерством и грабежами. В ходе столкновений пострадали несколько полицейских.