"Буду носить передачки": дочь Ефремова прокомментировала ДТП в Москве

Алексей Вольцев

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария прокомментировала ДТП в центре Москвы с его участием.

В сториз своего инстаграма Ефремова раскритиковала отца за то, что тот ездил пьяным за рулем.





"Не маленький, сам разберется. <…> Никто вроде не умер. У него есть директорка, которая занимается всеми этими делами, я тут ничем особо не помогу", — написала она в ответ на вопрос, почему она "сидит дома, когда ее отец в беде".

Ефремова также добавила, что готова "носить передачки" в тюрьму, если актера посадят.