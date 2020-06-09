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"Буду носить передачки": дочь Ефремова прокомментировала ДТП в Москве

"Буду носить передачки": дочь Ефремова прокомментировала ДТП в Москве
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария прокомментировала ДТП в центре Москвы с его участием.

В сториз своего инстаграма Ефремова раскритиковала отца за то, что тот ездил пьяным за рулем.


"Не маленький, сам разберется. <…> Никто вроде не умер. У него есть директорка, которая занимается всеми этими делами, я тут ничем особо не помогу", — написала она в ответ на вопрос, почему она "сидит дома, когда ее отец в беде".

Ефремова также добавила, что готова "носить передачки" в тюрьму, если актера посадят.

# Россия
По материалам: ria.ru

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