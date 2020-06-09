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Бывшая жена Джигарханяна рассказала о невозможности с ним связаться

Бывшая жена Джигарханяна рассказала о невозможности с ним связатьсяФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская призналась в беседе с порталом Teleprogramma.pro, что озабочена ситуацией с самочувствием ее бывшего супруга.

Она рассказала также рассказала о невозможности связаться с бывшим мужем. Пианистка выразила уверенность, что родственники отобрали у мужчины телефон.

Пианистка заявила, что, будучи в браке, Джигарханян был здоров и активен. По ее словам, после развода он пострадал намного больше нее, потому что «его жизнь поломалась». «Ему нельзя было менять образ жизни: его перевозили в съемные квартиры, меняли сиделок», — сказала она.

Цымбалюк-Романовская заявила, что Джигарханян давно не выходил из дома и два года не появлялся в театре. «Это тоже привело к ухудшению здоровья», — отметила она.

8 июня издание Baza сообщило, что 84-летний артист госпитализирован в тяжелом состоянии. У актера случился инсульт. В настоящее время он находится в реанимации. Позднее Цымбалюк-Романовская заявила, что до такого состояния его довели, и актер «стал жертвой бесполезной разборки».

Армен Джигарханян — актер и театральный режиссер. Он играл в таких картинах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли». В октябре 2017 года здоровье актера ухудшилось: он попал в больницу и заявил, что не готов простить бывшую супругу, которая «причинила ему много боли». Позднее они расторгли брак.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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