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Бывший австрийский офицер получил срок за шпионаж в пользу России

Бывший австрийский офицер получил срок за шпионаж в пользу России
Суд в австрийском Зальцбурге приговорил бывшего офицера местных вооруженных сил к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря судебной инстанции Петера Эггера.

"Суд приговорил (обвиняемого, – ред.) к трем годам за разглашение государственной тайны", – отметил представитель суда.

В ноябре 2019 года прокуратура Зальцбурга предъявила экс-офицеру обвинение в незаконной разведдеятельности, котороцю тот якобы вел на протяжении по меньшей мере 25 лет, работая на тайную службу разведки в ущерб национальным интересам Австрии.


сообщало, что Россиянин пытался отправить в США секретные разработки.
# В мире
По материалам: ria.ru

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