Бывший австрийский офицер получил срок за шпионаж в пользу России

Лидия Мартынова

Суд в австрийском Зальцбурге приговорил бывшего офицера местных вооруженных сил к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря судебной инстанции Петера Эггера.

"Суд приговорил (обвиняемого, – ред.) к трем годам за разглашение государственной тайны", – отметил представитель суда.

В ноябре 2019 года прокуратура Зальцбурга предъявила экс-офицеру обвинение в незаконной разведдеятельности, котороцю тот якобы вел на протяжении по меньшей мере 25 лет, работая на тайную службу разведки в ущерб национальным интересам Австрии.

сообщало, что Россиянин пытался отправить в США секретные разработки.