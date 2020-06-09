Число госпитализированных с COVID-19 в Италии сократилось до 5 тысяч

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В Италии в ходе санитарного мониторинга за сутки выявлены 283 новых случая инфицирования коронавирусом нового типа, из них 192 — в области Ломбардия. В настоящий момент в стране насчитывается 32 872 зараженных, что на 1 858 меньше по сравнению с понедельником. Об этом говорится в бюллетене, опубликованном во вторник на сайте службы гражданской защиты страны.

В документе отмечается, что из числа установленных носителей вируса госпитализирован 4 581 человек, ещё 263 пациента находятся в отделениях интенсивной терапии, а 28 028, или 85%, асимптомных больных помещены на домашний карантин.

За сутки выздоровели 2 062 человека, доведя количество вылечившихся от коронавируса до 168 646. В то же время умерли 79 человек. Общее число скончавшихся от COVID-19 в Италии составляет 34 043, при этом 16 317 смертных случаев были зарегистрированы в Ломбардии.

За все время эпидемии в стране число инфицированных достигло 235 561, включая больных, выздоровевших и умерших.

Служба гражданской защиты обратила внимание, что в автономной провинции Больцано, а также в областях Марке, Апулия, Фриули-Венеция-Джулия, Валле-д’Аоста и Калабрия за последние 24 часа не было выявлено ни одного случая заболевания COVID-19.