ЦИК принял уже более 128 тыс. заявок об участии в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции

Вадим Карасев

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Центризбирком с 5 июня принял уже более 210 тыс. заявлений от граждан о желании проголосовать по закону о поправке к конституции при помощи дистанционного электронного голосования и по месту пребывания в рамках механизма "Мобильный избиратель". Об этом рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.



"По состоянию на 15:00 сегодняшнего дня принято 213 648 заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании, а также о голосовании по месту нахождения. О желании проголосовать вне помещения для голосования заявили 8 809 граждан", - сказала Памфилова ТАСС в понедельник, добавив, что "в комиссию за три дня пришло уже 128 127 заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании".

За три дня ЦИК принял 121 726 заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании от жителей Москвы, а еще 6 401 заявление - от жителей Нижегородской области.

"С 9 июня мы начнем публиковать на официальном сайте ЦИК России информацию о количестве поданных заявлений о голосовании по месту нахождения по "Мобильному избирателю", а также о количестве поданных заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании в Москве и Нижегородской области. Сведения будут размещаться в ежедневном режиме в разделе "Общероссийское голосование", - отметила глава ЦИК.



Напомним, что жители Москвы до 21 июня могут подать заявление о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Для этого им необходимо иметь подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы. Дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.