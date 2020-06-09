Для восстановления сланцевой добычи в США нужна нефть по $ 70

Лидия Мартынова

Из-за сокращения мировой добычи цена североамериканской нефти марки WTI выросла за последний месяц выше $ 30 за баррель. Однако сланцевой добыче необходима куда более высокая цена, чтобы восстановится. Об этом написал в RealClear Energy уполномоченный Железнодорожной комиссии Техаса Райан Ситтон. Комиссия является регулятором в крупнейшем добывающем штате США. А сам Райан Ситтон стал знаменит после того, как Вашингтон раздумывал над тем, чтобы принудительно сократить добычу через регуляторов штатов, и тот провел даже телефонные переговоры с министром энергетики России и кронпринцем Саудовской Аравии.

Райян Ситтон подсчитал, какой должна быть цена нефти WTI, чтобы добыча начала восстанавливаться и на работу вернулись десятки тысяч человек. По его мнению, она должна составлять не менее $ 70 за баррель.

Так как реальная себестоимость сланцевой нефти часто скрывается, свои расчеты уполномоченный Железнодорожной комиссии Техаса сделал на основе цен, количества действующих буровых установок и разрешений на бурение .

«С марта по октябрь 2019 года цены WTI находились на уровне $ 69 за баррель. В течение этого времени количество работающих буровых в США и Техасе составляло 1000 и 500 единиц. В то же время в Техасе еженедельно выдавалось 317 разрешений на бурение. С октября 2019 года по февраль 2020 года средняя цена WTI упала на 19% - до $ 56, а вместе с ней на 20% меньше стало буровых установок и на 33% - запросов и выдач разрешений на бурение», — заметил Райн Ситтон. В результате, делает вывод он, для жизнеспособности сланцевой добыче необходима нефть по цене в $ 70: «Поэтому для сотен компаний, надеющихся избежать банкротства, и десятков тысяч рабочих цена нефти в $ 35, $ 45 и даже $ 55 не значит, что производство возобновится».

Уполномоченный Железнодорожной комиссии Техаса считает, что восстановление сланцевых компаний в США не будет быстрым, так как отрасль оказалась в ситуации беспрецедентного падения спроса из-за пандемии коронавируса и не получила помощи от правительства. «Поэтому, когда вернется спрос, будет меньше возможности его удовлетворить. Отрасль будет лихорадить и мы увидим еще немало банкротств и закрытий. Но цены пойдут вверх и к концу 2022 года мы можем получить $ 100 за баррель», — поделился своим прогнозом Райян Ситтон.

Напомним, что во второй половине апреля нефть марки WTI из-за падения спроса и ограниченного места в хранилищах в США достигала и отрицательных цен. И лишь по мере сокращения добычи во всем мире стала восстанавливать свои позиции. Как сообщало издание The Financial Times, на банкротство подали 17 сланцевых компаний, чей совокупный долг составил $ 14 млрд, и до конца года их количество может увеличиться до 73-х. При этом, отметило американское издание, цена на нефть марки WTI уже не падает до отрицательных значений, как в апреле этого года, однако уровень в $ 30 за баррель все равно вдвое ниже январских значений, и если все останется как есть, то в следующем году еще 170 производителей могут объявить себя банкротами.