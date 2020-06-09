Ефремов попросил судить его по закону

Вадим Карасев

Место происшествияФото: Артем Пучков / РИА Новости

Актер Михаил Ефремов попросил судить его по закону и готов к реальному тюремному сроку за аварию в пьяном состоянии и гибель человека. Об этом сообщил его коллега, актер театра «Современник» Иван Стебунов, оказавшийся на месте ДТП, пишет «Комсомольская правда».

«Он в шоке, мы все в шоке. Ужас просто. Но он все осознает. Я подбежал к нему, когда он был на заднем сиденье полицейской машины, говорю — "Ты чего?!" А он сидит, прислонил голову к окну: "Ваня, все. Это конец". Конечно, он осознает свою вину. Сказал: "Пусть все будет по закону"», — рассказал Стебунов.

Он подчеркнул, что Ефремов «ответит за все, что натворил». «Конечно, уже подключилось много народу, ему ищут адвоката. Но он готов к реальному сроку. Он готов ответить», — добавил артист.

Издание Baza ранее сообщало, что Стебунов находился в машине с Ефремовым в момент ДТП. Интернет-пользователи обрушились на него с критикой. Артист опроверг эту информацию, отметив, что прибыл на место происшествия после аварии.

ДТП произошло вечером 8 июня в районе Смоленской площади в Москве. Автомобиль Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном, за рулем которого был Сергей Захаров. Позже он скончался в больнице от кровопотери и полученных травм. Сам артист практически не пострадал и был отпущен под подписку о невыезде.