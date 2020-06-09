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Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП

Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТПАктер Михаил Ефремов в здании Таганского суда во время избрания меры пресечения по делу о ДТП со смертельным исходомФото: Пресс служба Таганского суда / ТАСС

Российский актер Михаил Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»

«Это все, конечно, чудовищно произошло», — отметил артист.

Следствие запросило отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа. Актер заявил, что согласен с такой мерой пресечения.

Ранее было опубликовано видео из зала судебного заседания Таганского суда Москвы. На кадрах виден плачущий Ефремов. На вопрос журналистов, признает ли актер вину, он кивает.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал.

В крови Ефремова помимо высокого содержания алкоголя нашли следы кокаина и каннабиноидов. При этом в правоохранительных органах пояснили, что следы наркотиков — остаточные.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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