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Ефремова захотели посадить под домашний арест

Ефремова захотели посадить под домашний арестМихаил ЕфремовФото: Сергей Карпухин / ТАСС

Следствие планирует ходатайствовать об изменении меры пресечения заслуженному артисту России Михаилу Ефремову, устроившему ДТП в Москве, с подписки о невыезде на домашний арест. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС во вторник, 9 июня.

Отмечается, что меру пресечения захотели изменить после переквалификации уголовного дела на более тяжкую статью после смерти второго участника ДТП в центре Москвы водителя Сергея Захарова. Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ефремов с начала 2020 года десять раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщил ТАСС источник.

Ранее во вторник сообщалось, что Захаров скончался в результате обильной кровопотери, получив множественные сочетанные травмы головы и грудной клетки. Всю ночь врачи боролись за его жизнь, однако утром у мужчины отказало сердце, восстановить сердечный ритм не удалось.

Вечером 8 июня Ефремов устроил серьезное ДТП в районе Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном, за рулем которого был Захаров. Сам артист практически не пострадал. Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови. Его отпустили под подписку о невыезде.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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