"Если захотят". РФ подтвердила готовность к диалогу с США по Сирии

Влада Некрасова

Россия готова вести диалог с Соединеными Штатами по сирийской проблематике, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям.

"Мы расширим диалог с США, если они ответят взаимностью, если США захотят этого. Мы со своей стороны к этому готовы", – приводит слова дипломата РИА Новости.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в конце 2017-го было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) в Сирии и Ираке. Зачистки боевиков продолжаются в отдельных регионах.

сообщило, что бывший боевик ИГ* рассказал о методах вербовки Великобританией в Сирии.