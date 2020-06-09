"Если захотят". РФ подтвердила готовность к диалогу с США по Сирии
Сегодня, 21:28 Влада Некрасова
Россия готова вести диалог с Соединеными Штатами по сирийской проблематике, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям.
"Мы расширим диалог с США, если они ответят взаимностью, если США захотят этого. Мы со своей стороны к этому готовы", – приводит слова дипломата РИА Новости.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в конце 2017-го было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) в Сирии и Ираке. Зачистки боевиков продолжаются в отдельных регионах.
сообщило, что бывший боевик ИГ* рассказал о методах вербовки Великобританией в Сирии.
По материалам: ria.ru