Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » "Если захотят". РФ подтвердила готовность к диалогу с США по Сирии

"Если захотят". РФ подтвердила готовность к диалогу с США по Сирии

"Если захотят". РФ подтвердила готовность к диалогу с США по Сирии
Россия готова вести диалог с Соединеными Штатами по сирийской проблематике, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время онлайн-дискуссии, посвященной российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям.

"Мы расширим диалог с США, если они ответят взаимностью, если США захотят этого. Мы со своей стороны к этому готовы", – приводит слова дипломата РИА Новости.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в конце 2017-го было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) в Сирии и Ираке. Зачистки боевиков продолжаются в отдельных регионах.


сообщило, что бывший боевик ИГ* рассказал о методах вербовки Великобританией в Сирии.
# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Дмитрий Нагиев рассказал о своей любимой женщине: "Она мой лучший друг"
Дмитрий Нагиев рассказал о своей любимой женщине: "Она мой лучший
Власти спрогнозировали выход экономики Москвы на докризисные показатели
Власти спрогнозировали выход экономики Москвы на докризисные
«Глобальная смена парадигмы» — Румыния собирается объявить Россию врагом
«Глобальная смена парадигмы» — Румыния собирается объявить Россию
Мошенники обманули пользователей WhatsApp с помощью пива
Мошенники обманули пользователей WhatsApp с помощью пива
"Если захотят". РФ подтвердила готовность к диалогу с США по Сирии
"Если захотят". РФ подтвердила готовность к диалогу с США по Сирии
Все аппараты ИВЛ от российского завода отозвали после пожаров в больницах
Все аппараты ИВЛ от российского завода отозвали после пожаров в
Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП
Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП
Том Круз прилетел на съемки в Лондон за пару часов до новых ограничений
Том Круз прилетел на съемки в Лондон за пару часов до новых
Конкурент Tesla взлетел в цене за три дня
Конкурент Tesla взлетел в цене за три дня
Ветерану Великой Отечественной войны стало плохо из-за оскорблений Навального
Ветерану Великой Отечественной войны стало плохо из-за оскорблений
Шапша назвал рост экономики приоритетом на посту главы Калужской области
Шапша назвал рост экономики приоритетом на посту главы Калужской
В онлайн-фестивале ТГУ «Такой разный Пушкин» приняли участие более 100 человек из 12 стран
В онлайн-фестивале ТГУ «Такой разный Пушкин» приняли участие более

Топ на сегодня

Никита Ефремов отреагировал на устроенное его отцом ДТП
Никита Ефремов отреагировал на устроенное его отцом ДТП
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
В ОП рассказали о числе заявок потенциальных наблюдателей на голосовании
В ОП рассказали о числе заявок потенциальных наблюдателей на
В Шотландии дикий кабан остановил железнодорожное сообщение
В Шотландии дикий кабан остановил железнодорожное сообщение
Ученые назвали место с самым чистым воздухом на планете
Ученые назвали место с самым чистым воздухом на планете

Еще по теме

Мальтийский орден хочет развивать сотрудничество с Россией по Сирии
Коалиция США сообщила об уничтожении двух региональных лидеров ИГ* в САР
Сирия введет спецпрограммы для детей, выросших на территориях боевиков
МИД России заподозрил Вашингтон в нежелании разгромить ИГ в Сирии