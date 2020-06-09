Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Федеральным учреждениям культуры разрешили вернуться к работе

Федеральным учреждениям культуры разрешили вернуться к работе

Федеральным учреждениям культуры разрешили вернуться к работе

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В регионах России, в которых снят режим самоизоляции, с 9 июня возобновляется работа федеральных учреждений культуры. Соответствующий указ ранее подписала министр культуры Ольга Любимова. 

Во время действия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, коллективы федеральных учреждений культуры работали удалённо, исключение составляли лишь отдельные обеспечивающие службы. Начиная со вторника, театры могут проводить репетиции, а музеи — готовить проекты, которыми они встретят публику, но с оглядкой на «дорожную карту», которую разработало для них Минкультуры.

Глава ведомства, отвечая ранее на вопрос «Парламентской газеты» о том, какие проекты, на ее взгляд, необходимо увидеть россиянам в первую очередь, сказала:

«В первую очередь, это музей Победы. Год памяти и славы мы будем праздновать весь год, и, надеюсь, у каждого жителя страны появится возможность увидеть, как изменились залы музея. Музей Победы стал абсолютно народным пространством, где войну можно потрогать руками. Ещё один объект, который станет важной точкой на карте — это Ржевский мемориал советскому солдату, — продолжила министр. — Фантастический проект — реконструкция скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, связанная с заменой троссов и части креплений. Окончен первый этап реставрации комплекса «Сапун-гора» в Крыму».

По словам Любимовой, приём посетителей в учреждениях культуры возобновится после проведения всех необходимых подготовительных и санитарно-эпидемиологических мероприятий и будет зависеть от решений региональных властей. 

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Посторонние сущности в доме: 5 признаков того, что в вашем доме обитают призраки
Посторонние сущности в доме: 5 признаков того, что в вашем доме
В ОП рассказали о числе заявок потенциальных наблюдателей на голосовании
В ОП рассказали о числе заявок потенциальных наблюдателей на
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
Ученые назвали место с самым чистым воздухом на планете
Ученые назвали место с самым чистым воздухом на планете
Ивлеева попалась на вождении в нетрезвом виде
Ивлеева попалась на вождении в нетрезвом виде
Никита Ефремов отреагировал на устроенное его отцом ДТП
Никита Ефремов отреагировал на устроенное его отцом ДТП
Российский фильм "Аванпост" покажут в 90 странах, в том числе США и Китае
Российский фильм "Аванпост" покажут в 90 странах, в том числе США и
«Госуслуги» запустили сервис для выплат на детей-сирот и инвалидов
«Госуслуги» запустили сервис для выплат на детей-сирот и инвалидов
В Шотландии дикий кабан остановил железнодорожное сообщение
В Шотландии дикий кабан остановил железнодорожное сообщение
Слушание по делу сербского добровольца Чирича назначено на 14 июля
Слушание по делу сербского добровольца Чирича назначено на 14 июля
Один из богатейших россиян дал прогноз на эпоху постпандемии
Один из богатейших россиян дал прогноз на эпоху постпандемии
В Ираке американский военный самолет выкатился за пределы ВПП
В Ираке американский военный самолет выкатился за пределы ВПП

Топ на сегодня

Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Российские банки оказались под угрозой из-за климата
В Москве продлили масочный режим
В Москве продлили масочный режим
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье телеведущего за скандальный плакат
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
Полиция Миннеаполиса будет расформирована после убийства Джорджа Флойда
Полиция Миннеаполиса будет расформирована после убийства Джорджа

Еще по теме

В Минкультуры рассказали о господдержке учреждений на фоне коронавируса
Кризис даёт возможность изменить финансирование учреждений культуры, считает Ямпольская
Минкульт рассказал о росте зарплат своих сотрудников втрое
В России закроют все кинотеатры из-за коронавируса