Федеральным учреждениям культуры разрешили вернуться к работе

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В регионах России, в которых снят режим самоизоляции, с 9 июня возобновляется работа федеральных учреждений культуры. Соответствующий указ ранее подписала министр культуры Ольга Любимова.

Во время действия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, коллективы федеральных учреждений культуры работали удалённо, исключение составляли лишь отдельные обеспечивающие службы. Начиная со вторника, театры могут проводить репетиции, а музеи — готовить проекты, которыми они встретят публику, но с оглядкой на «дорожную карту», которую разработало для них Минкультуры.

Глава ведомства, отвечая ранее на вопрос «Парламентской газеты» о том, какие проекты, на ее взгляд, необходимо увидеть россиянам в первую очередь, сказала:

«В первую очередь, это музей Победы. Год памяти и славы мы будем праздновать весь год, и, надеюсь, у каждого жителя страны появится возможность увидеть, как изменились залы музея. Музей Победы стал абсолютно народным пространством, где войну можно потрогать руками. Ещё один объект, который станет важной точкой на карте — это Ржевский мемориал советскому солдату, — продолжила министр. — Фантастический проект — реконструкция скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, связанная с заменой троссов и части креплений. Окончен первый этап реставрации комплекса «Сапун-гора» в Крыму».

По словам Любимовой, приём посетителей в учреждениях культуры возобновится после проведения всех необходимых подготовительных и санитарно-эпидемиологических мероприятий и будет зависеть от решений региональных властей.