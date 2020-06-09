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Фестиваль "Жара" в Баку перенесен на 2021 год из-за коронавируса

Фестиваль "Жара" в Баку перенесен на 2021 год из-за коронавируса
Музыкальный фестиваль "Жара" в Баку перенесен, он пройдет с 28 июля по 1 августа в 2021 году в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщила пресс-служба фестиваля.

"В связи со вспышкой заболеваемости COVID-19 в Баку, организаторами фестиваля было принято решение о переносе юбилейного фестиваля "Жара" в Баку на 2021 год. Он пройдет с 28 июля по 1 августа", - сообщила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что мероприятие состоится с 29 июля по 2 августа


В программе планировался гала-концерт с исполнением всех хитов, творческие вечера Дмитрия Маликова, Игоря Николаева, вечер хитов 1990-х и 2000-х годов в исполнении популярных артистов, концерты Emin & Friends, Егора Крида и HammAli & Navai, "Поколение Z".


Ежегодный музыкальный фестиваль "Жара" впервые прошел в Баку в 2016 году.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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