Фестиваль "Жара" в Баку перенесен на 2021 год из-за коронавируса

Лидия Мартынова

Музыкальный фестиваль "Жара" в Баку перенесен, он пройдет с 28 июля по 1 августа в 2021 году в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщила пресс-служба фестиваля.

"В связи со вспышкой заболеваемости COVID-19 в Баку, организаторами фестиваля было принято решение о переносе юбилейного фестиваля "Жара" в Баку на 2021 год. Он пройдет с 28 июля по 1 августа", - сообщила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что мероприятие состоится с 29 июля по 2 августа

В программе планировался гала-концерт с исполнением всех хитов, творческие вечера Дмитрия Маликова, Игоря Николаева, вечер хитов 1990-х и 2000-х годов в исполнении популярных артистов, концерты Emin & Friends, Егора Крида и HammAli & Navai, "Поколение Z".

Ежегодный музыкальный фестиваль "Жара" впервые прошел в Баку в 2016 году.