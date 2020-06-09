ФНС запустила новый сервис для пострадавшего от коронавируса бизнеса

Анастасия Иванова

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, который поможет предпринимателям по ИНН получить информацию о доступных им налоговых льготах, сервис заработал на сайте ведомства.

На странице сервиса достаточно ввести ИНН организации или индивидуального предпринимателя и выбрать применяемую налогоплательщиком систему налогообложения. После этого на экране появится информация о возможности применения этим бизнесом нулевой ставки страховых взносов, а также о налогах и сборах, которые налогоплательщик вправе не платить.

Президент РФ ранее подписал закон, который освобождает малый бизнес и некоммерческие организации, пострадавшие от коронавируса, от уплаты налогов и сборов за второй квартал 2020 года. Данная мера поддержки распространяется на организации - субъекты МСП, на индивидуальных предпринимателей, занятых в наиболее пострадавших сферах деятельности, и некоммерческие организации, которые войдут в специальный реестр.

Они освобождаются, в частности, от уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль организаций за второй квартал 2020 года; налога по упрощенной системе налогообложения (УСН) и НДФЛ для индивидуальных предпринимателей за тот же период.