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ФНС запустила новый сервис для пострадавшего от коронавируса бизнеса

ФНС запустила новый сервис для пострадавшего от коронавируса бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, который поможет предпринимателям по ИНН получить информацию о доступных им налоговых льготах, сервис заработал на сайте ведомства.

На странице сервиса достаточно ввести ИНН организации или индивидуального предпринимателя и выбрать применяемую налогоплательщиком систему налогообложения. После этого на экране появится информация о возможности применения этим бизнесом нулевой ставки страховых взносов, а также о налогах и сборах, которые налогоплательщик вправе не платить.

Президент РФ ранее подписал закон, который освобождает малый бизнес и некоммерческие организации, пострадавшие от коронавируса, от уплаты налогов и сборов за второй квартал 2020 года. Данная мера поддержки распространяется на организации - субъекты МСП, на индивидуальных предпринимателей, занятых в наиболее пострадавших сферах деятельности, и некоммерческие организации, которые войдут в специальный реестр.


Они освобождаются, в частности, от уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль организаций за второй квартал 2020 года; налога по упрощенной системе налогообложения (УСН) и НДФЛ для индивидуальных предпринимателей за тот же период.

# Россия
По материалам: ria.ru

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