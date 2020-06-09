Футболист "Динамо" признан лучшим игроком 25-го тура УПЛ

Лидия Мартынова

Премьер-лига назвала лучшего игрока по итогам 25-го тура чемпионата Украины.Награда досталась защитнику киевского "Динамо" Виталию Миколенко. Игрок киевлян отметился голом в матче против "Александрии" (5:1).Он на два балла опередил "горняка" Марлоса и своего одноклубника Виталия Буяльского.В состав экспертного совета вошли Леонид Буряк, Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.Отметим, что лучшим тренером по итогам голосования экспертного совета УПЛ был признан наставник "бело-синих" Алексей Михайличенко.