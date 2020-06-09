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Футболист "Динамо" признан лучшим игроком 25-го тура УПЛ

Футболист "Динамо" признан лучшим игроком 25-го тура УПЛ
Премьер-лига назвала лучшего игрока по итогам 25-го тура чемпионата Украины.

Награда досталась защитнику киевского "Динамо" Виталию Миколенко. Игрок киевлян отметился голом в матче против "Александрии" (5:1).

Он на два балла опередил "горняка" Марлоса и своего одноклубника Виталия Буяльского.

В состав экспертного совета вошли Леонид Буряк, Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.
Отметим, что лучшим тренером по итогам голосования экспертного совета УПЛ был признан наставник "бело-синих" Алексей Михайличенко.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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