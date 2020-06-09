Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гены растений и грибов помогли жукам достичь расцвета в меловом периоде

Гены растений и грибов помогли жукам достичь расцвета в меловом периоде

Коллектив ученых из США, Германии, Австралии, Австрии, Китая и России подготовил исследование, посвященное эволюции и генетической основе разнообразия жуков — самого многочисленного отряда животного мира, насчитывающего не менее 4000 тысяч видов (примерно четверть всех видов животных). Ученые пришли к выводу, что жуки появились на Земле уже в каменноугольном периоде (359–298 миллионов лет назад), также в исследовании указывается вероятная причина лавинообразного роста разнообразия жуков в меловом периоде (145–66 миллионов лет назад). О полученных результатах рассказывается на сайте Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН.

Авторы исследования проанализировали 89 генов 521 вида жуков для определения времени появления и скорости видообразования. Уточнить связи между различными подотрядами помог анализ 4818 генов 146 видов. Согласно генетическим данным, жуки возникли в каменноугольном периоде, хотя это пока не подтверждается палеонтологическими находками.

Старший научный сотрудник Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН Евгений Ян, участвовавший в исследовании, изучив древнейшие находки жуков, определил, что в меловом периоде уже существовали 95 % современных семейств жуков. Достичь такого процветания жукам, по мнению авторов работы, помог горизонтальный перенос генов от растений и грибов. Благодаря этому жуки получили ферменты, необходимые для переваривания оболочек растительных клеток, что и привело к расцвету растительноядных жуков (около половины современных видов).

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Глава района в Челябинской области впервые вступит в должность онлайн
Глава района в Челябинской области впервые вступит в должность онлайн
В Китае решили главную проблему Tesla
В Китае решили главную проблему Tesla
Гены растений и грибов помогли жукам достичь расцвета в меловом периоде
Гены растений и грибов помогли жукам достичь расцвета в меловом
Популярного блогера лишили водительских прав за нарушения на дороге
Популярного блогера лишили водительских прав за нарушения на дороге
США предрекли глубокую депрессию при правлении Байдена
США предрекли глубокую депрессию при правлении Байдена
Выпускные в российских школах рекомендовали отложить
Выпускные в российских школах рекомендовали отложить
Ефремов пожаловался на проблемы с сердцем
Ефремов пожаловался на проблемы с сердцем
Волонтеры объяснят россиянам суть поправок в Конституцию
Волонтеры объяснят россиянам суть поправок в Конституцию
В ЛНР оценили итоги работы гуманитарной подгруппы по Донбассу
В ЛНР оценили итоги работы гуманитарной подгруппы по Донбассу
В России изменятся принципы кадастровой оценки
В России изменятся принципы кадастровой оценки
Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на шопинге в Лос-Анджелесе: новые фото пары
Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на шопинге в Лос-Анджелесе: новые
Киев привлек к Минским переговорам «своих людей» с Донбасса
Киев привлек к Минским переговорам «своих людей» с Донбасса

Топ на сегодня

Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье телеведущего за скандальный плакат
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье
В Москве продлили масочный режим
В Москве продлили масочный режим
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве

Еще по теме

В янтаре найдены древнейшие жуки-паразиты общественных насекомых
С потеплением климата жуки мельчают
Среди ихтиозавров были теплокровные
Предок всех плацентарных млекопитающих питался насекомыми