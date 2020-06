Гены растений и грибов помогли жукам достичь расцвета в меловом периоде

Вадим Карасев

Коллектив ученых из США, Германии, Австралии, Австрии, Китая и России подготовил исследование, посвященное эволюции и генетической основе разнообразия жуков — самого многочисленного отряда животного мира, насчитывающего не менее 4000 тысяч видов (примерно четверть всех видов животных). Ученые пришли к выводу, что жуки появились на Земле уже в каменноугольном периоде (359–298 миллионов лет назад), также в исследовании указывается вероятная причина лавинообразного роста разнообразия жуков в меловом периоде (145–66 миллионов лет назад). О полученных результатах рассказывается на сайте Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН.

Авторы исследования проанализировали 89 генов 521 вида жуков для определения времени появления и скорости видообразования. Уточнить связи между различными подотрядами помог анализ 4818 генов 146 видов. Согласно генетическим данным, жуки возникли в каменноугольном периоде, хотя это пока не подтверждается палеонтологическими находками.

Старший научный сотрудник Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН Евгений Ян, участвовавший в исследовании, изучив древнейшие находки жуков, определил, что в меловом периоде уже существовали 95 % современных семейств жуков. Достичь такого процветания жукам, по мнению авторов работы, помог горизонтальный перенос генов от растений и грибов. Благодаря этому жуки получили ферменты, необходимые для переваривания оболочек растительных клеток, что и привело к расцвету растительноядных жуков (около половины современных видов).

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.