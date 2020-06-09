Германия приготовилась ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Германия посчитала неприемлемыми экстерриториальные санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» и приготовилась разработать ответные меры, если преследование проекта не прекратится. Об этом рассказали «Известиям» в бундестаге.

Вашингтон собирается распространить действие своих ограничений на российские трубоукладчики и их партнеров-страховщиков. В качестве одного из вариантов ответа Берлин рассматривает ведение штрафных тарифов на американский природный газ.

Как считают немецкие депутаты, действия Вашингтона являются посягательством на суверенитет Германии. «Если это не прекратится, то, чтобы защитить себя, мы будем должны рассмотреть серьезные меры», — пригрозил депутат от партии «Левые» Клаус Эрнст.

Депутат от Социал-демократической партии, Тимон Греммельс пояснил, что запрет на обслуживание газопровода, который обсуждают в США, говорит о том, что, по мнению Вашингтона, Россия сможет закончить его самостоятельно.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Однако завершение строительства пришлось отложить из-за позиции Дании, которая долго не согласовывала Москве маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем — из-за ограничений со стороны США в отношении компаний, участвующих в проекте. В результате работы по прокладке труб приостановил швейцарский подрядчик Allseas, и Россия столкнулась с необходимостью достраивать объект собственными силами. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов.