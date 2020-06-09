Глава Минпросвещения заявил о решении провести «диагностику знаний» всех школьников в России

Влада Некрасова

Минпросвещения приняло решение совместно с Рособрнадзором проверить всех школьников в России на пробелы в знаниях в начале нового учебного года. Как пояснил министр просвещения Сергей Кравцов, такая диагностика необходима для выявления возможных пробелов, связанных с вынужденным дистанционным обучением во время эпидемии.

Выступая на совещании в Совете Федерации, он отметил, что в РФ нельзя допустить снижения качества обучения. «Принято решение вместе с Рособрнадзором провести диагностику знаний всех школьников в начале следующего учебного года. Выявим все пробелы, которые могут возникнуть при организации домашнего обучения», — пояснил министр.

При этом глава Минпросвещения заявил о планах провести точечную работу с каждой образовательной организацией с привлечением педагогических вузов, институтов повышения квалификации, чтобы ликвидировать пробелы в знаниях. При этом Сергей Кравцов подчеркнул — дистанционные формы «никогда не смогут заменить» очного обучения.