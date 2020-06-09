Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Глава района в Челябинской области впервые вступит в должность онлайн

Глава района в Челябинской области впервые вступит в должность онлайн

Глава района в Челябинской области впервые вступит в должность онлайн
Церемония вступления в должность нового главы Аргаяшского муниципального района Челябинской области впервые пройдет в режиме онлайн с трансляцией на сайтах из-за действующего режима повышенной готовности на фоне COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба администрации района.

В Челябинской области до 14 июня действует режим повышенной готовности, в том числе обязательной самоизоляции.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Глава района в Челябинской области впервые вступит в должность онлайн
Глава района в Челябинской области впервые вступит в должность онлайн
В Китае решили главную проблему Tesla
В Китае решили главную проблему Tesla
Гены растений и грибов помогли жукам достичь расцвета в меловом периоде
Гены растений и грибов помогли жукам достичь расцвета в меловом
Популярного блогера лишили водительских прав за нарушения на дороге
Популярного блогера лишили водительских прав за нарушения на дороге
США предрекли глубокую депрессию при правлении Байдена
США предрекли глубокую депрессию при правлении Байдена
Выпускные в российских школах рекомендовали отложить
Выпускные в российских школах рекомендовали отложить
Ефремов пожаловался на проблемы с сердцем
Ефремов пожаловался на проблемы с сердцем
Волонтеры объяснят россиянам суть поправок в Конституцию
Волонтеры объяснят россиянам суть поправок в Конституцию
В ЛНР оценили итоги работы гуманитарной подгруппы по Донбассу
В ЛНР оценили итоги работы гуманитарной подгруппы по Донбассу
В России изменятся принципы кадастровой оценки
В России изменятся принципы кадастровой оценки
Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на шопинге в Лос-Анджелесе: новые фото пары
Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на шопинге в Лос-Анджелесе: новые
Киев привлек к Минским переговорам «своих людей» с Донбасса
Киев привлек к Минским переговорам «своих людей» с Донбасса

Топ на сегодня

Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье телеведущего за скандальный плакат
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье
В Москве продлили масочный режим
В Москве продлили масочный режим
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве

Еще по теме

В Салехарде 30 декабря введут режим повышенной готовности
Лобовое ДТП в Челябинской области: пять человек погибли
Режим ЧС ввели в районе Челябинской области в связи с засухой
Режим ЧС ввели в Челябинской области из-за африканской чумы свиней