Глава района в Челябинской области впервые вступит в должность онлайн

Лидия Мартынова

Церемония вступления в должность нового главы Аргаяшского муниципального района Челябинской области впервые пройдет в режиме онлайн с трансляцией на сайтах из-за действующего режима повышенной готовности на фоне COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба администрации района.

В Челябинской области до 14 июня действует режим повышенной готовности, в том числе обязательной самоизоляции.