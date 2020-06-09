Глава района в Челябинской области впервые вступит в должность онлайн
Сегодня, 15:42 Лидия Мартынова
Церемония вступления в должность нового главы Аргаяшского муниципального района Челябинской области впервые пройдет в режиме онлайн с трансляцией на сайтах из-за действующего режима повышенной готовности на фоне COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба администрации района.
В Челябинской области до 14 июня действует режим повышенной готовности, в том числе обязательной самоизоляции.
По материалам: ria.ru