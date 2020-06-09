«Глобальная смена парадигмы» — Румыния собирается объявить Россию врагом

Алексей Вольцев

Бухарест может признать Россию враждебным государством — это следует из проекта национальной стратегии обороны Румынии на 2020−2024 годы.

В стратегии отмечается «агрессивность» Москвы, которая, по мнению Бухареста, осуществляет «гибридные действия по милитаризации Черноморского региона». Власти Румынии также опасаются, что укрепление связей между Россией и Молдавией может подорвать безопасность в регионе. В документе утверждается, что действия Москвы подрывают отношения с западными странами и НАТО.

«Наращивание военного потенциала по соседству с Румынией, в том числе на восточном фланге, соответственно, на границе с НАТО (милитаризация Крыма в целом, бассейна Черного моря Российской Федерацией, проведение военных учений, наращивание потенциала, посредством которого могут проводиться наступательные и оборонительные операции), создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО и обеспечения энергетической безопасности и стабильности в регионе Черного моря», — говорится в документе.

Высший совет обороны Румынии, который возглавляет президент Клаус Йоханнис, одобрил документ.

Йоханнис, оценивая документ, отметил, что «это глобальная смена парадигмы, которая учитывает события в регионе, ухудшение отношений между НАТО и Российской Федерацией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также другие вызовы».

Стратегия получит силу, если его поддержат обе палаты парламента.