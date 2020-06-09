«Глобальная смена парадигмы» — Румыния собирается объявить Россию врагом
Бухарест может признать Россию враждебным государством — это следует из проекта национальной стратегии обороны Румынии на 2020−2024 годы.
В стратегии отмечается «агрессивность» Москвы, которая, по мнению Бухареста, осуществляет «гибридные действия по милитаризации Черноморского региона». Власти Румынии также опасаются, что укрепление связей между Россией и Молдавией может подорвать безопасность в регионе. В документе утверждается, что действия Москвы подрывают отношения с западными странами и НАТО.
Высший совет обороны Румынии, который возглавляет президент Клаус Йоханнис, одобрил документ.
Йоханнис, оценивая документ, отметил, что «это глобальная смена парадигмы, которая учитывает события в регионе, ухудшение отношений между НАТО и Российской Федерацией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также другие вызовы».
Стратегия получит силу, если его поддержат обе палаты парламента.