Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Госдума 22 июля заслушает отчет правительства о работе за 2019 год

Госдума 22 июля заслушает отчет правительства о работе за 2019 год

Госдума 22 июля заслушает отчет правительства о работе за 2019 год
Государственная дума 22 июля заслушает отчет правительства России о работе за 2019 год, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Мы считаем правильным назначить отчет председателя правительства Российской Федерации на 22 июля", - сказал Володин по итогам заседания совета ГД в понедельник.

Он пояснил, что заседание Госдумы в этот день начнется в 10.00 и будет продолжаться в течение четырех часов. Володин добавил, что до 1 июля в аппарат правительства будут переданы вопросы от депутатов.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Как найти общий язык со Знаками стихии Земли: Телец, Дева, Козерог
Как найти общий язык со Знаками стихии Земли: Телец, Дева, Козерог
КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
Госдума 22 июля заслушает отчет правительства о работе за 2019 год
Госдума 22 июля заслушает отчет правительства о работе за 2019 год
"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
Новая Зеландия объявила себя свободной от коронавируса и сняла ограничения
Новая Зеландия объявила себя свободной от коронавируса и сняла
Врачам, борющимся с коронавирусом, выплатили все надбавки за апрель
Врачам, борющимся с коронавирусом, выплатили все надбавки за апрель
Европа поверила в завершение кризиса
Европа поверила в завершение кризиса
В России банки приступили к снижению ставок по ипотеке
В России банки приступили к снижению ставок по ипотеке
ЦИК принял уже более 128 тыс. заявок об участии в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции
ЦИК принял уже более 128 тыс. заявок об участии в онлайн-голосовании
В Госдуме представят идеи для плана по восстановлению экономики
В Госдуме представят идеи для плана по восстановлению экономики
Яна Рудковская станцевала с Пухляшом из Little Big и выложила видео
Яна Рудковская станцевала с Пухляшом из Little Big и выложила видео
Россиянам предрекли потопы из-за дождей
Россиянам предрекли потопы из-за дождей

Топ на сегодня

Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье телеведущего за скандальный плакат
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье
В Москве продлили масочный режим
В Москве продлили масочный режим
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
Никита Ефремов отреагировал на устроенное его отцом ДТП
Никита Ефремов отреагировал на устроенное его отцом ДТП

Еще по теме

Госдума планирует 22 июля заслушать отчет правительства за 2019 год
Ежегодный отчет правительства в Госдуме состоится 15 апреля
Отчет правительства в Госдуме перенесли на более поздний срок
Госдума 17 апреля заслушает отчет правительства по итогам работы в 2018 году