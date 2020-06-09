Госдума 22 июля заслушает отчет правительства о работе за 2019 год

Влада Некрасова

Государственная дума 22 июля заслушает отчет правительства России о работе за 2019 год, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Мы считаем правильным назначить отчет председателя правительства Российской Федерации на 22 июля", - сказал Володин по итогам заседания совета ГД в понедельник.

Он пояснил, что заседание Госдумы в этот день начнется в 10.00 и будет продолжаться в течение четырех часов. Володин добавил, что до 1 июля в аппарат правительства будут переданы вопросы от депутатов.