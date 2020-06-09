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«Госуслуги» запустили сервис для выплат на детей-сирот и инвалидов

«Госуслуги» запустили сервис для выплат на детей-сирот и инвалидовФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Единый портал государственных услуг запустил сервис для подачи заявления по выплатам на детей-сирот и инвалидов. Вкладка «Выплата гражданам за временную опеку» появилась в разделе «Пенсия, пособия и льготы».

Граждане, которые в апреле-июне 2020 года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на специальные выплаты из расчета 12130 рублей в месяц за каждого, взятого на проживание.

Для получения пособия следует указать паспортные данные и СНИЛС, регион, в котором находится стационарная организация или организация для детей, из которой были приняты граждане на сопровождаемое проживание, а также реквизиты банковского счета (номер личного счета и БИК).

Решение по выплате принимается территориальным органом Пенсионного фонда России в течение 5 рабочих дней. Уведомление можно получить в личном кабинете портала Госуслуг. Ежемесячная выплата поступит на банковский счет в течение 3 рабочих дней после принятия положительного решения.

Уточняется, что выплаты за периоды апрель-май и июнь перечисляются отдельно.На пособие могут претендовать граждане, период проживания взятых под опеку людей составляет как минимум неделю. Заявление на выплату за каждый период необходимо подать до 1 октября.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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