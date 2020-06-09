Ирак подтвердил, что сокращает добычу нефти в июне-июле

Лидия Мартынова

Новый министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар в ходе телефонного разговора с министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом подтвердил приверженность Багдада соглашениям о сокращении добычи нефти в течение июня-июля и последующего периода, говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы миннефти Ирака.

Министры обсудили укрепление двусторонних отношений и сотрудничества стран в обоюдно интересующих их сферах.

"Министр подчеркнул, что Ирак полностью придерживается соглашения о сокращении добычи нефти в течение июня и июля, а также программы сокращения на последующий период", - говорится в сообщении.

Абд аль-Джаббар сообщил, что обсудил с саудовским коллегой ситуацию на мировых рынках нефти и усилия ОПЕК+ по их стабилизации. По его словам, Ирак поддерживает усилия стран-членов в этом направлении.