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Иран казнит указавшего местоположение Сулеймани информатора ЦРУ

Иран казнит указавшего местоположение Сулеймани информатора ЦРУФото: Matthias Rietschel / Reuters

Иран казнит информатора ЦРУ Махмуда Мусави Маджда (Mahmoud Mousavi Majd), указавшего местоположение командующего спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на решение суда.

Верховный суд Ирана установил, что именно Маджд передавал США данные о локациях генерала Сулеймани. Спикер судебных властей страны Голям Хоссейн Исмаили отметил, что информатор приговорен к смертной казни, приговор в скором времени будет исполнен.

Исмаили также рассказал, что Маджд связан с ЦРУ и израильской разведкой «Моссад». Отмечается, что, занимаясь шпионажем за Корпусом стражей исламской революции, приговоренный получал оплату в долларах.

3 января в результате авиаудара США по аэропорту Багдада погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.

В Пентагоне заявляли, что приказ об убийстве Сулеймани был отдан лично президентом США Дональдом Трампом. Эту идею американскому лидеру мог подать госсекретарь Майкл Помпео. США считали генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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