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Использование строительных лесов

При выполнении определенных строительных работ, в том числе, отделочных, выполняемых на внешнем фасаде (штукатурные работы, малярные работы, работы по теплоизоляции), возникает необходимость доступа к стенам и фасаду здания.

Такие ремонтные работы выполняются с использованием специальных строительных лесов, которые позволяют максимально безопасно и оперативно провести все необходимые манипуляции.

Покупать строительные леса для единоразового ремонта фасада или отделки здания нерационально. Компания «АЯКС» предлагает своим клиентам услуги по аренде строительных лесов любого назначения по самым выгодным ценам. Ознакомиться с перечнем предоставляемых услуг и стоимостью можно здесь. В каталоге представлены строительные леса, вышки-туры, рамные леса, хомутовые леса, клиновые леса и прочее оборудование, необходимое для выполнения ремонтных работ любой сложности.

Для чего нужны строительные леса?

Строительные леса позволяют получить доступ к местам фасада, как правило, вертикальным или отвесным, благодаря чему рабочий персонал сможет спокойно и беспрепятственно перемещаться вдоль стены, выполняя необходимую работу. На лесах также располагают необходимые для ремонта или отделки строительные материалы: цемент, шпатлевку, краску, побелку и т.д. При установке строительных лесов они не крепятся к самому зданию.

Как устроены строительные леса

В зависимости от исполнения, строительные леса делятся на деревянные и металлические. В обеих вариантах обязательно присутствуют так называемые «мостики», по которым свободно и беспрепятственно будут перемещаться строители или обслуживающий персонал. Рама, как правило, состоит из металлических труб или профиля. Реже используется пластиковая основа. Нередки и комбинированные варианты металл-пластик.

После соединения элементов они закрепляются винтами или зажимами, что предотвращает их разъединение. Каждая секция крепится друг к дружке, создавая прочную и монолитную конструкцию, на которую уже впоследствии монтируют площадки и лестницы.

Больше информации о строительных лесах, способах их установки и стоимости аренды вы сможете узнать на официальной странице компании «АЯКС» по адресу ajax-stroy.ru.

# Строительство

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