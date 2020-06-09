Иван Купала в 2020 году: дата, традиции и приметы праздника

Вадим Карасев

Любимый многими праздник Ивана Купалы открывает летний сезон, и в этот день каждый сможет привлечь в жизнь благополучие и любовь. В праздничный день соблюдают народные традиции, а также прислушиваются к народной мудрости, чтобы избежать неприятностей.

В 2020 году Ивана Купалу отметят 7 июля, а точнее, в ночь на 7 число. Этот интересный и богатый традициями праздничный день ждут многие для того, чтобы загадать заветное желание, погадать на будущее, привлечь любовь и богатство, а также поискать цвет папоротника. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с традициями Ивана Купалы и приметами праздничного дня.

Традиции праздника Ивана Купалы

На Ивана Купалу в старину избавлялись от старой одежды и утвари — все отслужившее сжигали на кострах. Сейчас можно просто провести уборку, выбросив порванную и старую одежду, а также предметы обихода, пришедшие в негодность. Таким образом происходит обновление и очищение энергетики как людей, так и их жилищ от всего, что мешает счастью.

В день праздника девушки плетут венки из полевых цветов и бросают их в реки, чтобы погадать на будущее.

Еще одной традицией, исцеляющей от недугов и позволяющей сохранить красоту, считается умывание росой. В предрассветные сумерки следовало выйти на улицу, чтобы походить босиком по траве и умыться росой. В наши дни можно умыться заговоренной водой, чтобы сохранить молодость и здоровье.

В день праздника по традиции ищут цветок папоротника, который распускается ровно в полночь. Считается, что он обладает магическими силами, позволяет находить клады и привлекать в жизнь благополучие.

Приметы на Ивана Купалу

По примете на Ивана Купалу можно проверить свои чувства. В прежние времена пары, взявшись за руки, прыгали через костер, и если руки не расцеплялись, считалось, что чувства взаимны и влюбленных ждет прекрасное будущее.

Ещё одна примета гласит, что на Ивана Купалу огонь обладает целебной силой, способной излечить от множества недугов. В современном мире все сложнее разжечь костер, однако выход есть: можно зажечь несколько свечей и перешагнуть через них, про себя проговаривая: «От бед избавляюсь, от недугов исцеляюсь, огнем жарким очищаюсь».

По традиции на Ивана Купалу следует искупаться в открытом водоеме в темное время суток.

В прошлом в день этого праздника обязательно посещали баню, парились там с вениками из целебных трав. Такой ритуал позволял справиться с недугами, а также смыть с себя любой негатив: от случайного сглаза до специально наведенной порчи или любовного поворота.

Примета гласит, что небольшой дождик в праздничный день сулит удачу во всех начинаниях. Гроза же считалась карой небесной.

На Ивана Купалу собирают целебные травы, заготавливают их на весь сезон, чтобы в случае простуды или иного недуга вылечить себя и членов семьи. Особо ценили на Руси зверобой. Растения развешивали в домах и сараях, чтобы защититься от любых невзгод.

На Ивана Купалу не спят всю ночь, чтобы встретить рассвет. Тем, кто выполнит это условие, будет везти весь год.

Укрепить семейные узы в день праздника помогает совместный обед.

В день праздника собирают цветы Ивана-да-Марьи. Считается, что они способны защитить дома от воров и грабителей. Их раскладывают по углам домов, а также вешают над входными дверями.

Считается, что на Ивана Купалу каждый может найти путь к счастливой жизни, если попросит у природы помощи. Для этого свои заветные желания проговаривают приглянувшемуся деревцу и повязывают на него ленточку.