Ивлеева попалась на вождении в нетрезвом виде

Вадим Карасев

Анастасия ИвлееваФото: @_agentgirl_

Сотрудники столичного ГИБДД разыскивают за вождение в нетрезвом виде блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву. Вечером 9 июня девушка выкладывала в Instagram видео с алкоголем, а потом села за руль, сообщает Telegram-канал Mash.

Ивлеева отмечала 17 миллионов подписчиков в соцсети и пила шампанское. Видео с бокалом в руках телеведущая опубликовала в сториз. А потом выложила несколько видео из салона автомобиля, где она подтанцовывает в такт музыке, сидя за рулем.

Своим фанатам девушка призналась, что выпила, однак немного — «всего глоточек». Сториз Ивлеевой попали в поле зрения столичных правоохранителей, которые разослали ориентировки по постам ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в пьяное ДТП попал известный российский актер Михаил Ефремов. Будучи под алкоголем, артист пересек двойную сплошную и лоб в лоб столкнулся с проезжающим фургоном. Сам Ефремов не пострадал, а вот водитель грузового автомобиля получил серьезную травмы и был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.