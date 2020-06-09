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"Я его вылечу, у меня денег дофига!": Ефремов обещал поставить на ноги пострадавшего в аварии

"Я его вылечу, у меня денег дофига!": Ефремов обещал поставить на ноги пострадавшего в аварии

56-летний Михаил Ефремов накануне стал участником ДТП на Смоленской площади, в ходе которого погиб мужчина, машина которого столкнулась с автомобилем актера. Как выяснилось, после аварии скандальный актер обещал поставить пострадавшего на ноги, хвастаясь своим материальным достатком.

В сети появилось видео с Михаилом Ефремовым. В ролике ему говорят, что человек, с машиной которого он столкнулся, сильно пострадал. 

"Да, да ладно? Прям так очень сильно пострадал? Я его вылечу", - пообещал актер. На резонное замечание собеседника о том, что он не является доктором, Ефремов заявил: "Ну, зато у меня денег ***** [дофига].

После аварии актер не пострадал, однако едва мог связать пару слов - при продувке Михаила Ефремова экспертиза обнаружили 1,05 промилле алкоголя, что относится к средней степени опьянения.

"Водитель автомобиля Grand Cherokee прошел медосвидетельствование, у него установлено алкогольное опьянение. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия", - цитирует РЕН ТВ главу пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимира Васенина.

Второго участника ДТП, 40-летнего Сергея Захарова реанимировали в "скорой" и госпитализировали. У него диагностировали перелом шейного отдела позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер с двух сторон, перелом бедра и травмы внутренних органов. Вскоре стало известно, что он скончался. "Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался. Он получил травмы, несовместимые с жизнью", - сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

ДТП произошло в понедельник в 21.44 у дома 3 на Смоленской площади. Согласно видео, черный Jeep Grand Cherokee актера "с серьезным превышением скорости" пролетел через двойную сплошную и лоб в лоб сносит светлый фургон Lada. В результате столкновения обе машины буквально подпрыгнули в воздух.

Как писал NEWSTES, ранее Ефремова после пьяного ДТП с погибшим отпустили домой под подписку.

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По материалам: uposters.ru

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