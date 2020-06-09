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"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве

"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
Актер Михаил Ефремов прокомментировал ДТП с его участием в Москве, пишет телеканал РЕН ТВ.

Вечером в понедельник у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В аварии пострадал водитель Lada, его госпитализировали. Экспертиза подтвердила, что актер в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

# Россия
По материалам: ria.ru

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