"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве

Лидия Мартынова

Актер Михаил Ефремов прокомментировал ДТП с его участием в Москве, пишет телеканал РЕН ТВ.

Вечером в понедельник у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В аварии пострадал водитель Lada, его госпитализировали. Экспертиза подтвердила, что актер в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.