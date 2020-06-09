Яна Рудковская станцевала с Пухляшом из Little Big и выложила видео

Вадим Карасев

Дмитрий Красилов, Александр Плющенко и Яна РудковскаяСкриншот видео: @rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она танцует с Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш из рейв-группы Little Big. За несколько часов ролик собрал более полумиллиона просмотров.

По сценарию шуточного видео, муж Рудковской, фигурист Евгений Плющенко, присылает ей нового партнера по танцам. Им оказывается Пухляш из клипа на песню Uno. Сын звездной пары Александр Плющенко заявляет, что не верит танцору. «Да ты вообще не из этой оперы!» — говорит мальчик, известный в соцсетях как Гном Гномыч.

Чтобы доказать обратное, Красилов начинает танцевать и даже садится на шпагат. К нему присоединяется и Рудковская, а сын продюсера закрывает лицо руками.

Женя @plushenkoofficial , спасибо за Диму @dimakrasilove -нового партнера по танцам )! Помните того самого клёвого пухляша -танцора из клипа UNO @littlebigband ?) Если Вам зашло наше новое видео -ставим 💣💣💣💣или 🔥🔥🔥🔥🔥 ps Сегодня вечером продолжаем наши #карантинныерозыгрыши , а мы уже пакуем Вам подарки )

Фото опубликовано @rudkovskayaofficial

Танцор стал популярен после премьеры клипа Little Big на трек Uno, с которым группа собиралась ехать на «Евровидение-2020» году. В комментариях под роликом танцующего в кадре Дмитрия Красилова наделили прозвищем Пухляш. Позже его фанаты начали требовать, чтобы танцор также отправился на конкурс.

В мае он попал в рейтинг журнала Forbes как один из самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. 25-летний танцор из города Заринск оказался на втором месте в списке в категории «Искусство», набрав 12,1 процента голосов. Лидирующую позицию он уступил актеру Никите Кукушкину, за которого проголосовали 16,6 процента читателей.