Ярославские власти придумали для туристов места для необычных выходных

Лидия Мартынова

Департамент туризма Ярославской области разработал список "9 мест для необычных выходных в Ярославии", куда рекомендует отправиться гостям региона после снятия ограничительных мер, сообщило правительство региона.

"С помощью чек-листа можно изучить список мест, где вы еще не были, или построить планы на путешествия после снятия ограничительных мер. Для нас это прекрасная возможность показать туристам такую разную и уникальную Ярославскую область, познакомить с местными достопримечательностями", — прокомментировала директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова.

МАНУФАКТУРА И ГАЛЕРЕЯ

В областном центре туристам предлагается посетить Большую Ярославскую мануфактуру, крупнейшую историческую фабрику города. Она была основана в 1722 году купцом Иваном Затрапезновым. Здесь находится одно из самых крупных производств технических тканей в России. На территории размещены памятники архитектуры, самый старый продуктовый магазин Ярославля, фабричное училище, театр.

В городе Ростов департамент туризма рекомендует посетить художественную галерею "Хорс", в которой собрана коллекция работ экспериментального искусства из различных материалов: эмали, масла и акрила. Основал галерею в 1995 году местный художник Михаил Селищев.

МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Рядом с Ростовом, в поселке Борисоглебском, располагается архитектурный ансамбль Борисоглебского православного мужского монастыря, основанного в 1363 году, где хранятся чудотворные мощи его основателей – святых преподобных Феодора и Павла и преподобного Иринарха Затворника. Согласно житию Иринарха, у него в 1612 году получили благословение на защиту Москвы от поляков Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.

В обители хранится восьмиконечный деревянный крест, которым, по преданию, преподобный Сергий благословил основателей обители (в настоящее время в собрании Борисоглебского музея). Крест обит тонким листом золоченого серебра, оклад сделан, вероятно, в первой четверти XV века.

ТЮРЕМНЫЙ ЗАМОК И УСАДЬБЫ

В городе Данилов предлагается посетить тюремный замок середины XIX века. Здание тюрьмы с многочисленными камерами, карцерами и прочими атрибутами, а также высокая кирпичная стена, опоясывающая тюремный двор по периметру, сохранились в первозданном виде. Эти стены помнят Феликса Дзержинского и Александра Солженицына.

В Переславском районе туристам советуют посетить усадьбу Смоленское. Построенная почти 250 лет назад, она была одной из самых богатых в губернии, и за это время принадлежала сначала помещикам Свиньиным, а затем Козловским. От обширного дворцово-паркового ансамбля сохранился главный дом с флигелями. Один из флигелей сегодня – приусадебный музей, второй – библиотека.

Еще одна интересная усадьба – дворян Зацепиных - расположилась в окружении вековых лип на левом берегу Волги в городе Тутаев. В главном здании усадьбы, построенном в первой половине XIX века, во время Первой мировой войны размещался лазарет. Сейчас усадьба является одним из частных музеев Тутаева. Поклонникам старины и захватывающих видов на Волгу владельцы сдают комнаты.

МУЗЕИ И ПАМЯТНИКИ

Под Угличем расположен Учемский музейный комплекс, в котором можно познакомиться с уникальной историей деревни Учма, узнать о ее связи с Византией и Европой эпохи Возрождения, а также – почему ее называют "русской Атлантидой". На территории музея есть причал, где можно прогуляться по волжской заводи или прокатиться на гигантских качелях-лодках.

Музей "Банька по-черному" в селе Вятском собрал коллекцию подлинных банных домиков, привезенных из разных мест и установленных на берегу реки. Здесь можно познакомиться с традициями банной культуры или посетить настоящую русскую парильню.

В Рыбинске гостям региона стоит увидеть три необычных памятника: улыбчивый бронзовый сантехник с разводным ключом в руках выглядывает из люка рядом со зданием местного водоканала, памятник бурлаку и бюст адмирала Федора Ушакова, отмечают в департаменте туризма. Обязателен к посещению и микрорайон ГЭС-14 в пригороде. Это коттеджный поселок послевоенного советского времени с парковыми аллеями, домом культуры, в котором развернута постоянная музейная экспозиция "Советская эпоха", и музеем Верхневолжских ГЭС.