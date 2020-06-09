Эксперт: большая часть санаториев Татарстана не смогла открыться 8 июня

Влада Некрасова

С 8 июня в Татарстане стартовал новый этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии. В том числе разрешен прием и размещение граждан в санаториях, при условии предварительного уведомления Роспотребнадзора. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Между тем эксперты заявили, что большая часть санаториев смогут начать свою работу позже.

САНАТОРИЯМ ТАТАРСТАНА РАЗРЕШИЛИ ПРИНИМАТЬ ТУРИСТОВ С 8 ИЮНЯ

С понедельника, 8 июня, в республике Татарстан отменен масочно-перчаточный режим в общественных местах, а санаториям разрешено начать работу, но при условии предварительного уведомления Роспотребнадзора о выполнении всех его требований. Соответствующее решение 6 июня подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Напомним, туристы с 5 июня могут приезжать в Татарстан без справки об отрицательном тесте на коронавирус, также отменено требование о двухнедельной самоизоляции для приезжающих в республику. Эти послабления были приняты 3 июня. При этом туристы, которые едут в санатории, должны иметь справку об отрицательном тесте на ковид и справку об отсутствии контактов с вероятными больными на протяжении 14 дней до момента ее выдачи.

Президент Ассоциации «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев послаблениям рад: открытие санаториев, а их в республике порядка 50, вкупе с отменой пропускного режима положит начало возобновлению туристической жизни региона.

Картина по коронавирусу в Татарстане одна из лучших. За последние сутки выявлено порядка 50 случаев заражения коронавирусом на всю республику.

ЗДРАВНИЦЫ В ТАТАРСТАНЕ СМОГУТ НАЧАТЬ РАБОТУ 15 ИЮНЯ

«Однако большая часть санаториев не смогли открыться 8 июня. Мы пообщались с руководителями здравниц, им нужна минимум неделя для подготовки к работе. Нужно оповестить Роспотребнадзор, провести ряд организационных мероприятий: от тестов на коронавирус для сотрудников до закупки продуктов. Как только подготовительные работы будут проведены, все санатории Татарстана смогут приступить к работе», - рассказал Евгений Терентьев.

Что касается цен, то, по словам эксперта, пока выставлен ценник 2-3 квартала 2020 г. Средний прайс - от 2,2 тыс. руб. в сутки.

ЭКСПЕРТ: САНАТОРИИ ТАТАРСТАНА МОГУТ СПАСТИ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ

Между тем эксперты высказывают опасения относительно загрузки санаториев. Цены в данном случае играют не столь решающую роль, гораздо важнее - трудновыполнимые требования Роспотребнадзора для отдыхающих в санаториях.

«Эти требования вместе с тем, что объемы спроса в любом случае будут низкими даже по той причине, что туристы просто будут опасаться ехать на отдых, могут негативно повлиять на загрузку санаториев и ее не хватит для рентабельной деятельности. А это значит, что и открываться санаториям в таком случае вообще не имеет смысла», - сетует Евгений Терентьев.

По словам эксперта, обеспечить загрузку санаториев могли бы местные жители. «Именно поэтому мы уже выходили с требованиями отменить обязательные справки для жителей Татарстана. На следующей неделе мы вновь выйдем с этим предложением. И очень надеемся, что будем услышаны», - заключил Евгений Терентьев.