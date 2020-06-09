Эксперт объяснил присвоение высшего дипломатического ранга Захаровой

Лидия Мартынова

Присвоение официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой ранга чрезвычайного и полномочного посла связано с ее работой на должности директора информации и печати министерства, обычно этим шагом государство подчеркивает высокую оценку заслуг должностного лица, рассказал РИА Новости заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

Президент России Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла.