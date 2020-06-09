Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Эксперт объяснил присвоение высшего дипломатического ранга Захаровой

Эксперт объяснил присвоение высшего дипломатического ранга Захаровой

Эксперт объяснил присвоение высшего дипломатического ранга Захаровой
Присвоение официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой ранга чрезвычайного и полномочного посла связано с ее работой на должности директора информации и печати министерства, обычно этим шагом государство подчеркивает высокую оценку заслуг должностного лица, рассказал РИА Новости заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

Президент России Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Белорусский блогер Тихановский останется под стражей до 8 августа
Белорусский блогер Тихановский останется под стражей до 8 августа
«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа самому себе
«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа самому себе
Иван Купала в 2020 году: дата, традиции и приметы праздника
Иван Купала в 2020 году: дата, традиции и приметы праздника
Эксперт объяснил присвоение высшего дипломатического ранга Захаровой
Эксперт объяснил присвоение высшего дипломатического ранга Захаровой
Секреты ДНК. Кому и зачем нужны наши генетические данные?
Секреты ДНК. Кому и зачем нужны наши генетические данные?
Битва платьев: Надежда Оболенцева против Ирены Понарошку
Битва платьев: Надежда Оболенцева против Ирены Понарошку
В США смертность от коронавируса идет на спад
В США смертность от коронавируса идет на спад
На Камчатке сняли медведя с бидоном на голове
На Камчатке сняли медведя с бидоном на голове
В США шеф полиции города отдала пост афроамериканцу после протестов
В США шеф полиции города отдала пост афроамериканцу после протестов
Определена доля желающих провести лето дома россиян
Определена доля желающих провести лето дома россиян
Голый телеведущий случайно попал на видео жены про йогу
Голый телеведущий случайно попал на видео жены про йогу
Бывшая жена Джигарханяна рассказала о невозможности с ним связаться
Бывшая жена Джигарханяна рассказала о невозможности с ним связаться

Топ на сегодня

Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье телеведущего за скандальный плакат
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье
В Москве продлили масочный режим
В Москве продлили масочный режим
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
Никита Ефремов отреагировал на устроенное его отцом ДТП
Никита Ефремов отреагировал на устроенное его отцом ДТП

Еще по теме

Путин присвоил Захаровой новый дипломатический ранг
Мария Захарова cтала чрезвычайным посланником 2 класса
Путин поднял в должности Марию Захарову, присвоив новый дипломатический ранг
Марии Захаровой присвоен высший дипломатический ранг