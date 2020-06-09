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Эксперты ООН направили США письмо о возможных нарушениях по делу Флойда

Эксперты ООН направили США письмо о возможных нарушениях по делу Флойда
РИА Новости. Рабочая группа экспертов ООН по правам лиц африканского происхождения направила властям США письмо о предполагаемых нарушениях в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, сообщила РИА Новости представитель группы Кристина Сондерс.

Письма о предполагаемых нарушениях обычно направляет властям стран спецдокладчик ООН, чтобы правительства разъяснили суть предполагаемых нарушений и направили в ответ информацию о статусе расследования.

Ранее Бенджамин Крамп, адвокат семьи Флойда, направил письмо в ООН с просьбой вмешаться в расследование инцидента и вынести рекомендации по системной реформе полиции в США. В письме от 3 июня Рабочей группе ООН по правам лиц африканского происхождения Крамп и семья Флойда просят ООН расследовать обстоятельства смерти погибшего.


По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на задержанного наручники, повалили и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.


После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.

# В мире
По материалам: ria.ru

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