Как найти общий язык со Знаками стихии Земли: Телец, Дева, Козерог

Вадим Карасев

Люди каждой стихии обладают особыми качествами характера. В этот раз астрологи расскажут о том, как находить общий язык с представителями стихии Земли, которые порой бывают очень закрытыми.

Общение с людьми — это не рулетка, как многие думают. Вы сами можете делать выбор — создавать дружбу или сеять вражду. Совершенно не обязательно быть представителем самых веселых и общительных Знаков, чтобы научиться притягивать к себе внимание. Тем не менее с представителями стихии Земли часто нужно много терпения.

Характеристика людей стихии Земли

Это не закрытые люди, но временами до них крайне непросто достучаться. Они могут уходить в себя или поступать достаточно странным образом по отношению к друзьям или близким.

В целом же они спокойны, рассудительны, очень мудры и интеллектуально развиты. Они всегда продумывают свои действия на несколько шагов вперед, чтобы не опростоволоситься и не разочаровать себя и своих близких. Это ответственные люди, которые прежде всего оценят вашу доброту и умение находить компромиссы.

Советы астрологов по общению с Тельцами

Телец — это тот самый человек, который не нуждается в вашем одобрении. Тельцы не ищут себе новых друзей, потому что у них их и так много. Они не ждут помощи, потому что они самостоятельны во всем. Единственный способ стать для них другом — это не делать этого намеренно.

Тельцы сами обратят на вас внимание, если вы им приглянулись. То же самое и в любви. Они не будут общаться с тем, кто им не нравится, зато если вы им понравитесь, они точно дадут о себе знать.

Не стоит пытаться обманывать их, потому что ложь они определят в два счета. Это те самые люди, с которыми не работает давление на жалость или манипуляции. Тельцы сами дадут вам в этом фору, если захотят. Чтобы быть с ними на одной волне, нужно просто быть собой и не проявлять агрессии.

Советы астрологов по общению с Девами

Девы обладают невероятной эмпатией и входят в список самых мудрых Знаков Зодиака. Именно поэтому обмануть их в разговоре точно не удастся. Вы можете даже не стараться обвести их вокруг пальца — у вас все равно это не получится.

Если вы будете открыто говорить о своих чувствах, то точно заслужите уважение Дев. Они ненавидят людей, которые ставят себя выше остальных. Их привлекают те, кто общается со всеми одинаково, без предвзятости и на равных.

Деву можно удивить добротой, открытостью, ненавязчивостью и эрудированностью. Они очень тянутся к умным людям, которые обладают большим числом навыков или знаний, чем они. Девы восхищаются теми, кто может научить их чему-то полезному.

Советы астрологов по общению с Козерогами

Это одни из самых закрытых людей в мире. Представители этого Знака Зодиака не подпускают к себе почти никого. К тому же, даже если они и впускают человека в ближний круг, ему все равно нужно пройти «проверку на пригодность». Это значит, что ждать откровенных разговоров по душам от Козерогов не стоит даже после долгого знакомства.

Это очень строгие люди, которые строги в первую очередь к себе. Они не любят срывы планов, поэтому обожают общаться с теми, кто может облегчить им жизнь или, по крайней мере, не усложнять ее. Они уважают самодостаточных и сильных людей, таких, как они сами,

Да, с Козерогами бывает непросто, но они очень хорошие друзья, которые в случае чего придут на помощь, пускай и нехотя. Того же самого они будут требовать и от вас, так что не удивляйтесь, если Козерог не захочет сближаться с вами после того, как вы на его просьбу о помощи ответили отказом.