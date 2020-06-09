Как поддерживают туризм на Дальнем Востоке

Анастасия Иванова

В регионах России продолжают поддерживать туризм. Так, в Амурской области и Камчатском крае туроператорам предложат гранты и субсидии. О том, на каких условиях это возможно, читайте в нашем материале.

ПРИАМУРЬЕ ПРЕДЛОЖИТ ГРАНТЫ И МАРКЕТИНГОВУЮ ПОДДЕРЖКУ

Регионы Дальнего Востока из-за закрытия границ потеряли иностранный туризм и связанные с этим доходы. Так, по оценке министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, въездной турпоток из КНР снизился в 10 раз, а доходы местного турбизнеса с января по май упали почти на 90%. В настоящее время представители туротрасли региона получают поддержку, которая была предусмотрена в рамках первого пакета федеральных мер, однако в Приамурье эту практику расширят.

Предлагаемые меры касаются как федеральных, так и региональных механизмов поддержки. Вместе с федеральным центром прорабатывается вопрос о продлении турбизнесу выплат субсидий в размере МРОТ, а также возможности стимулирования прибытия внутренних туристов в Амурскую область посредством включения региона в перечень пилотных субсидируемых приоритетных туристских маршрутов.

На региональном уровне обсуждается возмещение гостиницам затрат на приобретение спецоборудования (бактерицидные излучатели и бесконтактные термометры).

Прорабатываются и меры поддержки туроператоров. Речь идет и предоставлении грантов на проекты, которые повышают конкурентоспособность внутреннего турпродукта и услуг. Средства могут быть выделены на разработку новых внутренних туристских маршрутов, мобильных приложений-путеводителей и создание аудиогидов, а также на приобретение туристского инвентаря и снаряжения. Планируется, что размер гранта составит до 1 млн р. на одного получателя поддержки. Предварительный мониторинг показал, что эта мера востребована – более 20 организаций уже проявили заинтересованность в получении такой формы поддержки.

Помимо финансовой поддержки, предусмотрены меры организационного плана. Одной из них является подготовка совместно со всеми заинтересованными ведомствами и туроператорами предложений по поэтапному снятию ограничений для участников отрасли. Также разрабатываются будущие маркетинговые кампании для быстрого восстановления туропотока в регион.

По данным властей Приамурья, в туристическом секторе области работают 28 туроператоров, более 60 турагентов и 187 гостиниц.

НА КАМЧАТКЕ ПРОСУБСИДИРУЮТ СОЦИАЛЬНЫЕ ТУРЫ

Комплексный план поддержки туристской отрасли подготовлен в Камчатском крае. На эти цели выделят более 40 млн р. Средства направят на поддержку гостиниц, туроператоров, судовладельцев, которые организуют морские прогулки.

Среди основных мер - авансирование социальных туров, возмещение части расходов на коммунальные и арендные платежи и затрат, связанных с переориентацией бизнеса. По просьбе туроператоров, краевой бюджет просубсидирует социальные туры для отдельных категорий граждан. Им будут возмещены до 90% фактически понесенных затрат. Бесплатные экскурсии по природным объектам края смогут посетить около 1,5 тыс. жителей региона.

Кроме того, будет реализован механизм поддержки в виде субсидий для организаций, работающих в сфере туризма и смежных отраслях. Туроператоры и турагенты смогут получить компенсацию затрат, связанных с уплатой аренды, коммунальных услуг и прочих обязательных платежей в период вынужденного простоя.

Дополнительную поддержку получат владельцы маломерных судов, зарегистрированных в Морском регистре и оказывающих услуги по организации морских прогулок для туристов. Им частично компенсируют расходы по уплате арендных платежей за стоянку на суше и воде.

Как ранее сообщал «Вестник АТОР», практика субсидирования социальных туров также внедрена в Красноярском крае. Меры поддержки туристической отрасли применяются в Бурятии, г. Москва, Тверской и Ярославской областях.