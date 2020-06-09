Как правильно сочетать вашу стихию и стиль интерьера, чтобы притягивать удачу

Вадим Карасев

Согласно восточному гороскопу, существует пять стихий, каждая из которых наделяет человека определенными качествами характера, судьбы и энергетики. Очень важно, чтобы интерьер дома соответствовал вашей стихии.

В восточном гороскопе существует пять стихий: Металл, Вода, Дерево, Огонь и Земля. Каждая стихия является актуальной в течение двух лет подряд. Если вы родились в тот или иной период, то вас оберегает энергия определенной стихии. Узнать ее поможет специальная таблица:





Белый цвет — Металл, желтый — Земля, красный — Огонь, зеленый — Дерево, синий — Вода. Теперь вы знаете не только то, каков ваш Знак по восточному гороскопу, но и какова ваша стихия, что не менее важно. Осталось длишь узнать, какой интерьер подойдет вам лучше всего.

Стихия Металла

Люди этой стихии очень расчетливые, умные, спокойные и целеустремленные. Также они весьма общительны, обладают неординарным умом. Им легко даются как сложные монотонные задачи, так и креативные дела.

Усилить энергетику таким людям помогут зеркальные поверхности, наличие металлических вставок или талисманов из этого материала. В целом интерьер квартиры, комнаты или рабочего кабинета для таких людей должен быть очень светлым. Нужно больше белых тонов, разбавленных светлыми оттенками, но только не красным. Разрешается использовать голубые и бирюзовые тона.

Сделать интерьер более «теплым» помогут предметы мебели из дерева. Но стоит помнить, что таким людям не стоит приобретать мебель с заостренными углами.

Стихия Земли

Людям такой стихии нужно больше ярких цветов в интерьере комнаты или квартиры. Это могут быть красные, синие, оранжевые тона. Привязки к определенному цвету у людей стихии Земли нет. Их характер многогранен, поэтому им стоит окружать себя самыми разными оттенками.

Это очень собранные, мудрые и умные люди, для которых важна не оболочка, а внутреннее наполнение. Именно поэтому в интерьере важно использовать то, что досталось в наследство, что подарили близкие или друзья. Это могут быть предметы гордости — награды, грамоты. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что людям стихии Земли необходимо очень хорошее освещение, минимальное количество зеркал и небольшие металлические акценты.

Стихия Воды

Люди Воды — это очень неординарные личности, которые часто витают в облаках. Им необходимо умение сосредотачиваться на важных делах, пускать свою креативность в нужное русло. В этом им помогут темно-синие и темно-серые акценты в интерьере. Спастись от уныния и негатива помогут изображения леса и природы в целом.

В мебели не должно присутствовать много металла. Интерьер должен быть легким, минималистичным, понятным и не перегруженным. В противном случае мысли будут путаться, а принятие решений — затрудняться. Полезными будут такие оттенки, как синий, зеленый, белый. Также интерьер должен быть максимально «натуральным» — меньше пластика, больше дерева.

Стихия Огня

Огненные люди очень развиты творчески, у них мощная интуиция, невероятная сила характера. Их цвета-талисманы — красный, оранжевый, желтый. В интерьере им обязательно необходимо наличие какие-то центральных объектов. Это могут быть столы или элементы декора. В кабинете можно поставить свой стол посередине, в спальне можно спать посередине комнаты.

Очень важно наличие зеркал, но лучше следовать правилам их использования и размещения. Очень осторожными стоит быть с синими оттенками, изображениями воды. Это нейтрализует позитивную энергетику Огня. Можно использовать мебель из металла и дерева. Это придаст гармоничности интерьеру. Также таким людям полезно иметь больше естественного освещения.

Стихия Дерева

Это очень добрые и теплые люди, которым нужен интерьер с присутствием силы Воды. Это могут быть аквариумы, фонтаны или просто изображения воды. Дерево дружит и со стихией Огня, но лучше быть осторожнее с присутствием красных оттенков в доме: таких элементов должно быть немного.

Интерьер людей стихии Дерева должен быть легким, простым для восприятия, но необычным. Этого можно достичь использованием нестандартных, но спокойных оттенков типа болотного, коричневого. Всё, что дорого сердцу, лучше держать на виду. Также такому интерьеру требуется хорошая освещенность, побольше растений.