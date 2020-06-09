Какие украшения можно носить беременным, а какие нельзя: гайд для будущих мам

Вадим Карасев

В момент беременности будущая мама является единым целым со своим чадом, которое растет внутри нее. Очень важно в период беременности правильно подбирать украшения, чтобы не портить энергетику себе и ребенку.

Одними из лучших оберегов для женщин в положении могут служить простые цвета в одежде. У каждого цвета своя энергетика, поэтому важно помнить, что самым опасным цветом является красный, а самыми позитивными и созидательными во время беременности можно считать синий, белый, фиолетовый. Именно такие цвета лучше носить в эти девять месяцев.

Украшения из металлов

Первое, что следует отметить, так это осторожность при ношении золотых украшений. Золото — очень мощный металл, который фокусирует на человеке внимание окружающих, что может привести к ненужным конфликтам. Будущей маме не стоит навлекать неприятности на себя и свое чадо.

Также очень важно, чтобы изделия из металлов не были острыми. Это плохо влияет на созидательную энергетику вокруг мамы. Для работы или бизнеса такие украшения будут в самый раз, но для беременной женщины они точно лишние. Лучше носить кольца, тонкие браслеты и кулоны круглой формы.

Золото и серебро по отдельности полезны, но вместе они вредят всем без исключения, особенно будущим мамам. В совокупности два этих металла на теле одного человека создают мощный диссонанс, из-за чего вокруг человека концентрируется деструктивная энергетика. Она притягивает негативных людей, словно магнит, что для мамы и ее ребенка представляет опасность. Можно навлечь беду, порчу или сглаз.

Нельзя также носить тесные кольца и всё то, что создает ощущение дискомфорта. Это негативно сказывается на энергетике малыша и мамы. Украшения должны быть приятны телу.

Камни-талисманы

Различные минералы по-разному воздействуют на наше тело и энергетику. Эксперты сайта dailyhoro.ru выделяют несколько самых лучших и самых опасных камней, о которых нужно знать любой будущей маме.

Какие камни носить не стоит:

Оникс. Этот камень очень полезен, но только не для беременных женщин. Он обладает мощной и таинственной энергией, которая помогает человеку погружаться внутрь себя, медитировать. Вместе с тем оникс может привлечь негативные мысли, которые будущей маме ни к чему.

Гранат. Сила этого камня слишком велика для того, чтобы беременной женщине это как-то помогло. Женщина в положении нуждается в поддержке, а не в поисках любви или внимании мужчин, поэтому гранат будет совсем лишним.

Какие камни подойдут беременным лучше всего:

Янтарь. Это один из лучших талисманов для беременных женщин. Он в значительной степени помогает переживать проблемные периоды и чувствовать себя лучше, особенно в период беременности.

Цитрин. Это энергетически очень легкий камень, который действует крайне созидательно на душу и тело владельца. Данный минерал представляет собой единение двух стихий: Воздуха и Огня. Он поможет любой маме всегда оставаться в тонусе и поддерживать высокий уровень энергетики.

Яшма. Из всех минералов данного типа для беременных женщин идеальным помощником станет камень зеленого цвета. Он повышает физическую выносливость, помогает обретать силы на поздних сроках беременности. Его лучше держать дома, но можно носить и с собой.

Лунный камень. Данный минерал является по большей части женским, причем оказывает очень позитивное влияние на женскую энергетику в период беременности. Это еще и прекрасный оберег от любого зла и негатива.

Сердолик. Еще один камень стихии Огня, который идеально подходит беременным. Он заживляет физические и душевные раны, помогает будущей маме настроиться на нужный лад.

Аметист. В девять самых важных месяцев в жизни ребенка его маме необходимо оставаться в спокойствии и гармонии с собой. Аметист поможет это обеспечить.

Топаз. В период вынашивания ребенка очень важно принимать правильные решения и быть осторожнее. Топаз поможет будущей маме делать верные выводы. Лучшее сочетание у камня с платиной.