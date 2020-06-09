Кармические узлы: как распознать их и как развязать

Вадим Карасев

Кармические узлы — это проблемы, которые приходят к нам из наших прошлых жизней. Распознать и развязать их не так уж и сложно. Главное — следовать советам экспертов.

Кармические узлы можно определить и рассчитать по дате рождения. Они могут проявить себя не сразу, а в 40, 50 или 60 лет, а то и позже. Очень важно научиться различать и отличать их от простых жизненных неурядиц. Неразрешенную кармическую проблему в основном отличает периодичность. Она никуда не уходит, хотя порой кажется, что она исчезла.

Разрушительные отношения

Бывает так, что человек влюблен, но эти отношения не приносят никаких положительных эмоций. При этом разорвать их тоже не получается. Похожая ситуация, когда человек безответно влюблен в кого-то без памяти, но жить дальше не получается.

Это напрямую указывает на кармический узел. Скорее всего, в прошлой жизни была какая-то проблема, которую не удалось разрешить. В этот раз кармическая связь заставляет людей снова пережить встречу, чтобы научиться чему-то важному, простить и отпустить друг друга.

Беспричинная ненависть к человеку

Бывает так, что на нашем пути возникают люди, которых мы ненавидим всей душой, но не понимаем истинную причину. Это тоже кармический узел, который нужно развязать как можно скорее.

Наиболее вероятной причиной его появления является то, что в прошлых жизнях мы кого-то не простили, поэтому сформировали для себя и этого человека новые проблемы.

Вам приходится много работать

Речь не о заработке, а о постоянно нарастающих и прибавляющихся обязанностях. При этом дела только усугубляются, а удовлетворение не ощущается. Вполне возможно, что в прошлой жизни вы сбрасывали на окружающих свои задачи.

Нужно научиться расслабляться и понять, почему эти заботы растут, почему они причиняют неудобства. Возможно, человек является жадным, ленивым либо жаждет держать всё под контролем, очень властолюбив и так далее.

Вы словно живете не своей жизнью

Вы выполняете какую-то работу, которую делать не хотите, или живете с человеком, которого не любите. Природа таких узлов неизвестна, однако это достаточно распространенный их вид.

Если вы чувствуете: то, что с вами происходит в данный момент, это совсем не то, что должно происходить, то это точно последствия кармических долгов. Старайтесь пережить текущие проблемы и начните брать жизнь в свои руки. Начните брать ответственность за свои поступки и их последствия на себя.

Как развязываются узлы

Развязать узел можно посредством прощения и принятия. Очень важно понять, за что нужно простить человека или как принять свои недостатки. Важно всем сердцем захотеть прийти к гармонии.

Порой нужно простить человека, когда мы его ненавидим без какой-либо причины. Нужно принять его, понять его мысли и образ жизни. В некоторых случаях помогает простое общение. Нужно попробовать узнать его или её получше. Очень часто заклятые враги, у которых нет причин воевать друг с другом, становятся друзьями. Это лишь подтверждает тот факт, что это был кармический узел, который удалось развязать.

Нередко кармические узлы не развязываются. Они просто есть, и вопрос решения таких проблем поистине многогранен и не имеет единого пути. В таком случае нужно просто принять проблему и пройти путь целиком.

Чтобы понять путь решения проблемы, вам необходимо обратиться за помощью к своей интуиции, потому что только она способна подсказать верный путь.